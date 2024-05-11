證交稅連12月紅 房地合一稅創高 4月稅收1590億元

財政部昨天公布四月稅收為一五九○億元，年增百分之廿一。累計今年前四月稅收七一六五億元，年成長百分之十五點八。其中，四月證交稅二五八億元，較上年同月增加一三四億元，增幅一點一倍，創歷年同期新高，連十二個月相比同期，都至少雙位數成長。

另外，房市相關稅目四月成長也較大，相較去年同期，同樣有雙位數以上增幅。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股四月像分析師形容的，是「乘坐大怒神」：受台積電下修半導體展望、地緣政治衝突、降息不確定性等因素，指數高低震盪一五九二點，四月十九日單日還創下最大跌點，擴大交易量，隨後台股跌深反彈，加上中東戰爭緩解，台股走穩，上市單日成交值維持單月五千億元以上高水位。

針對股市展望，劉訓蓉認為，整體看起來今年表現滿亮眼，累計到四月上市櫃股票日均成交值四六七三億元，基本面來自ＡＩ商機應用、景氣回升，資金面有Ｆｅｄ預期啟動降息利多支撐，但大陸經濟成長放緩、地緣政治風險、美國大選不確定性因素存在，還是有滿多變化。

財政部指出，證交稅四月及累計一到四月上市上櫃股票平均每日成交值為五○九七億元、四六七五億元，分別較上年同期的二八九六億元、二七六九億元增百分之七六、六八點八。累計前四月實徵淨額八八○億元，同樣為歷史同期新高，比去年同期增加三九一億元，年增百分之七九點七。

另外，房市相關稅目四月成長較大，劉訓蓉說，主因是去年同期受到平均地權條例修法、央行連續升息因素影響，房市處相對低點，預期下半年基期差異縮小後，增幅會逐步收斂。

土地增值稅四月實徵淨額七五億元，較上年同月增二三億元，增幅百分之四四點二，累計前四月實徵淨額二九一億元，較上年同期增加六二億元，成長百分之二七點三，主因為大額徵起案件增加。

四月個人房地合一稅為五二點三四億元，增加近三十億元，創歷年單月最大增量，年增幅約一點三倍，連續九個月雙位數正成長，累計前四個月一六五點三八億元，年增九成，以台中、桃園、新北增加較多。契稅一六點二九億元，年增百分之六六點一；房屋稅二九點一八億元，年成長百分之五八點九。

四月稅收與三月相比，證交稅、綜所稅、牌照稅較多。前四月實徵淨額與去年同期比較，證交稅、綜所稅、營業稅增加較多。

前四月稅收占累計分配預算數百分之一一五點七，占全年預算數百分之二二點二。

四月各項稅目實徵淨額創歷年單月新高的是牌照稅，前四月，創歷年同期新高的則有關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營所稅、房屋稅、牌照稅、契稅、娛樂稅、房地合一稅。

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