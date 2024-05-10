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自住需求不墜 前4月房地合一稅165.4億元同期新高

中央社／ 台北10日電

房市買氣穩健，財政部今天公布最新稅收統計，4月房地合一稅實徵新台幣52.3億元，年增近1.3倍，六都中除了台南年增5成，其餘均翻倍成長，帶動前4月房地合一稅實徵165.4億元，創歷年同期新高，年增9成。

財政部今天公布4月全國賦稅收入1590億元，年增21%；累計前4月實徵淨額7165億元，年增15.8%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，近期景氣持續回溫，出口連6紅，內需動能成長，加上國內股市交易活絡，且新青安優惠房貸續行等因素影響，除了自住、置產的購屋需求不墜，商用不動產土地交易也浮現買氣。

反映在相關稅收數據上，劉訓蓉表示，由於房地市場買氣穩健、熱度延續，帶動4月的土增稅、契稅、房地合一稅年增率均呈雙位數成長格局。

4月土增稅實徵75億元，年增44.2%，帶動前4月實徵291億元，年成長27.3%，劉訓蓉指出，其中以雙北及桃園市增加較多，桃園市4月更有多筆千萬元以上的大額案件。

契稅4月實徵16.3億元，年增66.1%，累計前4月實徵59.4億元，年增42.9%；劉訓蓉表示，上述數據除了前4月的年增率以外，其餘均創下歷年同期新高，如果就縣市觀察，以新北市、高雄市及桃園市增加較為顯著，主要是新屋交屋潮挹注。

個人房地合一稅方面，4月實徵52.3億元，年增30億元，創歷年單月最大增量，年增率將近129%，已是連續9個月至少雙位數成長；累計前4月實徵165.4億元，創歷年同期新高，年增9成。

檢視六都房地合一稅實徵淨額，4月桃園市年增逾2倍、台北市年增1.94倍、台中市年增1.27倍、新北市年增1.24倍、高雄市年增1.23倍，台南市年增50.1%；就前4月累計數而言，以台北市、台中市年增幅分別達104.8%、111.7%較多。

劉訓蓉說明，4月房地交易相關稅收成長幅度較大，主要是因為去年同期受到平均地權條例修法，以及央行連續升息等因素影響，導致房市處於相對低點，預期今年下半年隨基期差異縮小，增幅應會逐步收斂。

房地合一稅 財政部

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