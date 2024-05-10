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證交稅連12紅 4月稅收1,590億元、年增21%

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

財政部今日公布4月稅收1,590億元，年增21%，其中證券交易稅增加134億元、綜所稅增加66億元、牌照稅30增加億元較多，而營業稅減少15億元最多。

其中象徵股市量能的證交稅，4月實徵淨額達258億元，年增108.5%，較去年同期翻倍成長，連續12月達雙位數正成長。

財政部統計處副處長劉訓蓉分析，股市雖然受AI商機和ETF熱潮、預期美國聯準會降息等利多因素推動，但也因國際地緣政治動盪與美國大選等影響，導致台股在4月上下震盪近1,600點，進而擴大交易量，在今年累計前四月實徵淨額7,165億元，年增15.8％；在達成率方面，累計前四月實徵淨額占累計分配預算數115.7%，占全年預算數22.2%。

美國聯準會 財政部

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