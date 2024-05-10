新打詐四法納管虛擬資產業 要求國外幣商在台落地、做洗錢防制登記

行政院會昨（9）日拍板「打詐新四法」，將納管虛擬資產業者，要求國外幣商須在台落地、並做洗錢防制登記，違者可處二年有期徒刑或500萬元以下罰金；另也明定金融、電信、網路平台、第三方支付、虛擬資產等業者須負起防詐、識詐工作，違者可罰200萬元，情節重大可罰1,000萬元。

虛擬資產服務納管重點

行政院通過的「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

在洗錢防制法中，要求虛擬資產服務須來台落地，且虛擬資產服務、第三方支付服務必須完成洗錢防制、服務量能登記或登錄，如未完成仍提供服務，將可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

法務部次長黃謀信表示，目前虛擬貨幣交易所已由金管會列管，不過仍僅限於行政法，修法後將納入刑法規範，未來業者也必須肩負防詐責任。因此，不管交易所是個人或企業，都必須納入管理，不分大小，國外虛擬貨幣交易所也必須來台落地，並辦理洗防登記。

另外，金管會則在詐欺犯罪危害防制條例中明定金融、電信、網路平台、第三方支付、虛擬資產等業者執行專法所定防詐措施，業者若未提供相關資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，情節重大者，罰鍰提高五倍。

金管會副主委邱淑貞說，金管會是虛擬資產投資跟支付相關主管機關，日前已設十大要點，另外幣商公會也會馬上成立。

除金管會內部要求管理外，還有公會，後續也會借重會計師專業來做管理，換言之，幣商管理除了納入刑法強力規範外，針對內部管理跟管控，金管會也依照前述方式加強管理。

金管會表示，目前不分國內外的虛擬貨幣交易所共計有六、七十家，其中完成洗錢防制的法遵聲明共25家。

金管會表示，配合行政院打詐措施，持續督導金融機構各項防詐，從臨櫃、網路或行動銀行、預警機制等各面向攔阻不法金流。以臨櫃關懷客戶攔阻成效來看，去年攔截件數達1.1萬件，年增42%，攔阻金額為75.89億元，年增近八成，近兩年已攔阻逾百億元。

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