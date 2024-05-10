採用擴大書審 先繳清稅款
財政部高雄國稅局表示，採用擴大書審申報營所稅的公司，應留意必須在申報期限截止前繳清稅款，若稅款未繳清，將無法適用擴大書審。
高雄國稅局表示，所謂「擴大書審案件」是指營利事業全年營業收入淨額和非營業收入合計在3,000萬元以下，申報書表齊全，且自行依法調整的純益率在書審純益率標準以上，並如期繳清稅款。
擴大書審的行政流程簡便，可為公司節省不少行政成本，不過國稅局強調，若公司在選擇擴大書審申報後，未按時繳納應納稅款，將失去採用擴大書審申報的資格。
國稅局提醒，去年因新冠肺炎疫情，許多公司組織符合免辦理營所稅暫繳，不用繳納暫繳稅款，卻在填寫營所稅申報書時，列報到已繳納稅額，導致短計短繳營所稅，因此喪失書審資格，公司應特別留意。
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