機關團體收入未達1億 免稅
財政部中區國稅局表示，行業公會、產業工會等機關團體，若無任何營業或作業組織收入，僅有會費、捐贈、基金存款利息等，且收入及財產總額均未達1億元，可依規定免辦所得稅結算申報。
《所得稅法》所稱的機關團體，是指教育、文化、公益、慈善機關或團體，例如各行業公會組織、營利事業產業工會、各工會團體、或身心障礙福利團體等，都屬於機關團體。
依規定若符合前述條件，在5月報稅季時，可免辦理結算申報。
另外，無銷售貨物或勞務收入且無附屬作業組織，並依法登記立案的寺廟、宗教社會團體及宗教財團法人，同樣免辦理結算申報。
中區國稅局提醒，機關或團體若不符免申報規定，應在今年5月1日至31日辦理結算申報，可透過網路申報並上傳附件；若機關或團體去年收入總額或財產總額達1億元以上，也應依規定，委託經財政部核准為稅務代理人的會計師查核簽證申報。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言