機關團體收入未達1億 免稅

財政部中區國稅局表示，行業公會、產業工會等機關團體，若無任何營業或作業組織收入，僅有會費、捐贈、基金存款利息等，且收入及財產總額均未達1億元，可依規定免辦所得稅結算申報。

《所得稅法》所稱的機關團體，是指教育、文化、公益、慈善機關或團體，例如各行業公會組織、營利事業產業工會、各工會團體、或身心障礙福利團體等，都屬於機關團體。

依規定若符合前述條件，在5月報稅季時，可免辦理結算申報。

另外，無銷售貨物或勞務收入且無附屬作業組織，並依法登記立案的寺廟、宗教社會團體及宗教財團法人，同樣免辦理結算申報。

中區國稅局提醒，機關或團體若不符免申報規定，應在今年5月1日至31日辦理結算申報，可透過網路申報並上傳附件；若機關或團體去年收入總額或財產總額達1億元以上，也應依規定，委託經財政部核准為稅務代理人的會計師查核簽證申報。

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