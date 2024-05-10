5月報稅季 子女宿舍費、校外房租可列扣

5月報稅季，財政部高雄國稅局表示，民眾的子女在外求學，去年在學校註冊時所繳交的宿舍費，或在校外租房所支付的租金支出，在今年5月辦理去年綜所稅結算申報時，都能列舉房屋租金支出。

高雄國稅局舉例，王先生的兒子就讀國內某大學，去年註冊繳交宿舍費1.5萬元，未在教育學費特別扣除額項下（每人每年扣除額以2.5萬為限）列報，且未列報自用住宅購屋借款利息，可憑註冊時所繳交的宿舍費或學費收據影本。

子女宿舍費、校外租金列舉扣除規定

其中宿舍費金額應明確劃分，列報房屋租金支出列舉扣除額1.5萬元；若在校外租屋，則應提供租賃契約書及支付租金證明影本作為佐證文件。

國稅局解釋，申報去年綜所稅時，依《所得稅法》相關規定，納稅人、配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內租屋，且僅供自住，而非供營業或執行業務使用，所支付的租金就可列舉扣除，每一申報戶每年扣除額以12萬元為限。

另外，若本身已申報購屋借款利息，應注意「自用住宅購屋借貸利息」與「房屋租金支出」只能擇一適用，自用住宅購屋借貸利息上限為30萬元，房屋租金支出上限為12萬元，應依自身情況選擇適用。

值得注意的是，立法院去年底三讀《所得稅法》第17條修法，將房屋租金支出從現行列舉扣除改為特別扣除額，扣除額額度也並由12萬元提高為18萬元，自今年元旦正式上路。

財政部提醒，要到明年5月、申報今年綜所稅時才適用，今年5月報稅時，租金支出仍是列舉扣除，額度上限也仍是12萬元。

財政部表示，明年申報綜所稅時，房屋租金支出將改為特別扣除額，民眾即使在報稅時選擇標準扣除額，仍可列報租金支出，享受到減稅利益。不過，租金特別扣除額同樣設有排富條款，若綜所稅適用稅率20%以上、股利所得採28%稅率分開計稅，或基本所得額超過最低稅負免稅額者（2024年為750萬元），就不能適用。

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