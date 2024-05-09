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政院打詐專法 強制TikTok設代理人

聯合報／ 記者馬瑞璿侯俐安／台北報導

行政院院會今日將通過「打詐專法」，數位部長唐鳳昨天表示，新的打詐專法裡面將有數位部專章，要求大型數位廣告平台必須在台灣境內設立法定代理人，此外，若有嚴重違規事項，將祭出限速或限制接取方式。換句話說，若大型數位廣告平台若不配合台灣政府法令規定，最嚴重將祭出「封網」命令，目前在台灣沒有境內法定代理人的平台，例如TikTok等，也將被依法令規定設立。

行政院政委羅秉成昨也親自說明，本次修法將採「雙源齊清」，包含要求TikTok、Meta等境外大型網絡平台「類落地」，若未設置法律代表人，最重可處兩千五百萬元，還可封網；同時引入窩裡反條款，犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑。

「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察。近年投資廣告詐騙案居高不下，羅秉成表示，未來將要求大型網路平台包含Google、Meta、TikTok等設立「法律代表人」達到「類落地」，一旦有下架需求就可傳給業者；若沒有法律代表人可處兩百五十萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰，處罰先行，若經審議委員會確定情節重大，將降低流量再限制擷取（封網）。

唐鳳指出，先前數位部已有和TikTok接觸，TikTok也已獲悉，若新的打詐專法三讀通過，就有設立代理人的義務。

TikTok 廣告 羅秉成

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