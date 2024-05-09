違章建築要繳房屋稅
房屋稅自5月1日開徵，財政部表示，違章建築同樣要繳納房屋稅，且繳納房屋稅並不能讓違章建築成為合法建築物，若家中有頂樓加蓋鐵皮屋等違章房屋，同樣屬房屋稅課徵對象。
財政部說明，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，及增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象，即便是無使用執照的違章房屋也不例外，應依其使用情形依法課徵房屋稅，直到違章房屋拆除為止。
至於繳納違章建築的房屋稅，僅表示履行納稅義務，並不影響違章建築的合法性，因此該違章房屋不會因為完稅而就地合法。
不過財政部也指出，一般頂樓加蓋的房屋若封閉做住家使用，應課徵住家用房屋稅，但頂樓增建若僅供遮陽、防雨，且屋頂搭建具有頂蓋樑柱的簡陋棚架並無門窗或牆壁，未做其他目的使用，可免徵房屋稅。
財政部提醒納稅人，房屋使用情形如有變更，應在事實發生日起30日內，向房屋所在地稅捐稽徵機關申報，以維護自身權益。
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