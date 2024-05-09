公設地信託 受益人死亡須繳稅

財政部高雄國稅局表示，遺產中的公共設施保留地可免徵遺產稅，但若公設保留地交付信託，信託受益人在信託關係存續中死亡，這筆土地無法適用免徵遺產稅。

高雄國稅局表示，受益人在信託關係中死亡，所遺財產是享有信託利益的「權利」，並非信託的「財產」，繼承人應注意繼承財產性質，確認是否應申報遺產稅。

國稅局日前接獲民眾詢問，民眾的父親今年元月間死亡，生前已將名下七筆土地交付信託，受益人為父親本人，並完成移轉登記，其中一筆信託財產為公設保留地，能否依都市計畫法規定，因繼承而移轉公設保留地免徵遺產稅？

國稅局對此表示，信託是指委託人將財產移轉或做其他處分，使受託人依據信託，替受益人利益或特定目的管理或處分信託財產。

而依遺贈稅法規定，若受益人在信託關係存續期間中死亡，應就受益人享有信託利益權利的未領受部分，依法課徵遺產稅。至於權利價值計算，信託利益為金錢以外的財產時，以受益人死亡時信託財產的時價為準。

國稅局舉例，委託人甲君2021年5月中旬與受託人某銀行簽訂自益信託契約，受益人為甲君、享全部信託利益，甲君依契約將名下七筆土地（含一筆公共設施保留地）移轉登記至受託銀行。

當受益人甲君在信託關係存續期間死亡，所遺財產是享有信託利益的「權利」，並非交付銀行信託的土地，因此這筆信託公設保留地不能適用免稅，應將甲君死亡時全部信託財產共七筆土地時價併入遺產總額課稅。

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