快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

MLB／大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

道瓊漲172點連六升 科技股疲弱台積電ADR逆勢漲1.76%

公設地信託 受益人死亡須繳稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
財政部高雄國稅局表示，遺產中的公共設施保留地可免徵遺產稅。圖為示意圖。 圖／高雄市都發局提供
財政部高雄國稅局表示，遺產中的公共設施保留地可免徵遺產稅。圖為示意圖。 圖／高雄市都發局提供

財政部高雄國稅局表示，遺產中的公共設施保留地可免徵遺產稅，但若公設保留地交付信託，信託受益人在信託關係存續中死亡，這筆土地無法適用免徵遺產稅。

高雄國稅局表示，受益人在信託關係中死亡，所遺財產是享有信託利益的「權利」，並非信託的「財產」，繼承人應注意繼承財產性質，確認是否應申報遺產稅。

國稅局日前接獲民眾詢問，民眾的父親今年元月間死亡，生前已將名下七筆土地交付信託，受益人為父親本人，並完成移轉登記，其中一筆信託財產為公設保留地，能否依都市計畫法規定，因繼承而移轉公設保留地免徵遺產稅？

國稅局對此表示，信託是指委託人將財產移轉或做其他處分，使受託人依據信託，替受益人利益或特定目的管理或處分信託財產。

而依遺贈稅法規定，若受益人在信託關係存續期間中死亡，應就受益人享有信託利益權利的未領受部分，依法課徵遺產稅。至於權利價值計算，信託利益為金錢以外的財產時，以受益人死亡時信託財產的時價為準。

國稅局舉例，委託人甲君2021年5月中旬與受託人某銀行簽訂自益信託契約，受益人為甲君、享全部信託利益，甲君依契約將名下七筆土地（含一筆公共設施保留地）移轉登記至受託銀行。

當受益人甲君在信託關係存續期間死亡，所遺財產是享有信託利益的「權利」，並非交付銀行信託的土地，因此這筆信託公設保留地不能適用免稅，應將甲君死亡時全部信託財產共七筆土地時價併入遺產總額課稅。

免稅 國稅局 遺產稅

延伸閱讀

國土分區南投僅剩3％城鄉發展土地 南投要求延期實施

90歲母親名下土地「賣掉或贈與」要繳270萬稅！ 專家：這招能免付

公設保留地不能建設、稅照繳 地主有大怨氣…南市50公頃解編

五兄弟共持有土地…建設公司高價攻勢讓三人點頭願賣 存證信函寄到另二人戶籍卻遭退件

相關新聞

新打詐四法…最重罰2,500萬 要求TikTok、X平台須設法律代表人

行政院會今（9）日將通過新打詐四法，行政院政委羅秉成昨日表示，此次修法最大亮點之一將要求大型數位網路平台在台「類落地」，...

政院打詐專法 強制TikTok設代理人

行政院院會今日將通過「打詐專法」，數位部長唐鳳昨天表示，新的打詐專法裡面將有數位部專章，要求大型數位廣告平台必須在台灣境...

投資ETF收益課稅 四個眉角

近來高股息ETF吸引投資人目光，財政部中區國稅局提醒，根據ETF分配收益所得歸類不同，相關課稅規定不盡相同，大致可分為四...

公設地信託 受益人死亡須繳稅

財政部高雄國稅局表示，遺產中的公共設施保留地可免徵遺產稅，但若公設保留地交付信託，信託受益人在信託關係存續中死亡，這筆土...

違章建築要繳房屋稅

房屋稅自5月1日開徵，財政部表示，違章建築同樣要繳納房屋稅，且繳納房屋稅並不能讓違章建築成為合法建築物，若家中有頂樓加蓋...

生前未領勞退金 納遺產申報

財政部北區國稅局表示，若被繼承人生前有未請領的個人勞工退休金專戶的退休金及孳息，須併入遺產一併申報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。