新打詐四法…最重罰2,500萬 要求TikTok、X平台須設法律代表人

行政院會今（9）日將通過新打詐四法，行政院政委羅秉成昨日表示，此次修法最大亮點之一將要求大型數位網路平台在台「類落地」，須設置法律代表人，如未設置最高可罰2,500萬，若涉及情節重大，最重可祭出「限制擷取」，形同封網。

羅秉成表示，今日將於行政院會討論新打詐四法，且是「四法齊送」，包含打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》、以及配套的《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》等立法與修法草案。將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務。

對於此次修法亮點，羅秉成提到，電信詐騙已在前幾波打詐行動中逐漸下降，當前最大問題在於網路詐騙，因此修法針對網路詐騙加大力度，在「數位經濟防詐措施」上訂出規範。

羅秉成表示，未來大型數位網路平台業者，如Google、Meta、TikTok等都須在台灣設置法律代表人，如未設置將可處以250萬以上、2,500萬以下罰鍰並限期改正，且得按次處罰。

據了解，Google、Meta在台灣已有法律代表人，但TikTok、X（Twitter）尚無，未來須受到法令要求。

羅秉成指出，設置法律代表人的用意，就是希望當這些平台上發生詐騙行為時，警政單位能立即找到對接窗口，並通知業者下架或採取其他防範措施，否則將會有連帶處罰責任。

對於數位平台影響較大者在於，罰則方面也將明定，未下架、未依警察通知停止服務最高可處2,500萬罰鍰，若情節重大者，將透過審議委員會討論進行流量限制，若再無作為將會祭出最後手段「限制擷取」。

至於納管範圍，羅秉成說，等到母法通過後，數位部將訂定相關子法，如廣告營業額達到一定量，或是用戶數量達到一定數額，就會納入監管範圍，不會不分大小全部納入管理。

羅秉成指出，打詐專法會給執法單位更多法律工具，並讓上游業者有防詐的責任跟義務，同時給予避風港免責條款，確保當業者接獲下架通知時，不必顧慮與客戶合約責任，責任由國家扛，只要配合政府就能免責。

羅秉成說明，去年針對詐騙曾有一波修法，包含刑法、投顧法、人口販運法等，但尚未有打詐專法，即使在全世界也少見，台灣是首先推動專法的國家，在觀察世界各國立法趨勢後，打詐團隊在一、兩個月內讓打詐專法就位。

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