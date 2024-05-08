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ETF怎麼課稅？關鍵是分配收益所得類別

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

財政部中區國稅局提醒，近來高股息ETF吸引投資人的目光，如0050、0056及年初新募集的00939及00940，但根據ETF分配收益所得歸類的不同，相關課稅規定也不盡相同。

中區國稅局表示，ETF按其投資標的分為國內成分股ETF、國外成分股ETF、債券及固定收益ETF等，根據分配收益所得歸類不同，影響納稅義務人是否需要申報、是否屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍等等，也會影響是否應申報基本所得額。

股利或盈餘所得／營利所得（54C）、境內金融業利息所得（5A）、境內其他利息所得（5B）、附買回債券利息所得（61D）、非固定資產租賃所得（51I）五種ETF所得，均須申報繳稅，不過也都屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，不必自己大周章蒐羅所得資料。

國內財產交易所得（76）、收益平準金、資本公積三項所得類別，都不屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，不過這三種ETF分配收益所得均不需申報繳稅。

來自大陸地區的ETF分配收益所得，包含大陸地區營利所得（71）、大陸地區利息所得（73）、大陸地區財產交易所得（76）三種所得，雖不屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，但仍需申報繳稅，因此需自行備妥收益分配通知書（或對帳單、明細表、ETF電子帳單等）以供稽核。

至於來自海外的ETF分配收益所得，海外股利所得／營利所得（71）、海外利息所得（73）海外財產交易所得（76）三種所得種類，只要海外所得合計達100萬元者，應申報基本所得額，麻煩的部分是此類ETF分配收益所得不屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，因此需自行備妥相關資料以供稽核。

國稅局提醒，民眾在申報前自行檢視「收益分配通知書」，確認收益屬台灣、大陸地區或是海外地區，如通知書有遺失者，可向各證券投資信託公司申請補發，以利完成所得稅申報。

ETF 國稅局

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