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繳稅季到！新光銀行推出免手續費等多項繳稅優惠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

5月報稅季到來，綜所稅及房屋稅開徵，新光金控（2888）子公司新光銀行貼近生活、為客著想，針對持有新光信用卡繳稅享免手續費及分期多項優惠、OU數位帳戶繳稅享現金回饋、繳稅信貸推出「新光繳稅貸」使資金靈活周轉等多樣繳稅專案活動，提供更全方位的優質金融服務，一次滿足客戶繳稅各項需求，讓客戶簡單刷、享回饋，掌握抗通膨利器！

新光銀行信用卡繳納綜所稅今年提供三項優惠：(1)免手續費。(2)不限金額可分期3期、6期0利率。(3)特別提供刷鼎鑽財富無限卡或無限卡繳稅且一次付清，享單筆滿額100萬元回饋新光三越禮券2仟元、單筆滿500萬元回饋新光三越禮券1萬5仟元、單筆滿1,000萬元回饋新光三越禮券3萬元。此外，繳納房屋稅亦享有免手續費及不限金額分期3期、6期0利率優惠；若有繳稅額度需求的卡友，新光銀行提醒，可提早檢視信用卡額度及確認應繳稅額，若稅款金額超過信用卡可用額度，可在繳稅前至新光銀行官網>快捷專區>線上服務，申請信用卡額度調整便利又快速，但臨時調高之額度無法享有分期優惠，建議備好相關財力文件申請永久調高額度最方便。

在數位繳稅方面：OU數位帳戶繳稅享現金回饋，不論OU新舊用戶通通可以參與，繳稅期間(2024/5/01-2024/5/31)，平均往來總資產高於基準日(2024/3/31)六萬元以上，並使用OU數位存款帳戶或新光銀行信用卡繳納綜所稅，即可獲得200元現金回饋，每個身分證字號僅限回饋一次，回饋限額2,500名；此外，首次設定OU數存帳戶設定自動扣繳新光信用卡費及完成繳納綜所稅，還可享有OU加碼抽的抽獎機會，抽獎好禮包含iPhone 15 Pro 128GB(一名)、Galaxy Z Flip5 256GB(一名)、刷卡金5,000元(六名)等大獎，讓納稅人在繳稅的同時還有機會獲得小確幸。

針對有資金週轉需求的用戶，「新光繳稅貸」 提供二段式利率方案，前3期優惠利率最低0.68%起，最高可貸額度 600萬元，還款期間最長7年，免擔保、免保人，申辦方式超便利，民眾可使用手機輕鬆完成線上申辦，快速取得資金。優惠專案自即日起至113年6月30日止。

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