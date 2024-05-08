阿公罹癌開刀、婆婆隱瞞病情只為早日繼承遺產？律師搖頭：沒有法律依據

有一名網友PO文，說婆婆的親生爸爸（阿公）罹患攝護腺癌需要開刀，但對家人隱瞞病情，阿公跟網友（媳婦）說想開刀治療活下去，婆婆是獨生女急著要繼承財產嗎？

有時候，不老實說是惡意隱匿事實，但有時候，不說是一種智慧！

婆婆是獨生女，對於她的親生爸爸（阿公）生死，自有感情的重量，既然婆婆也在阿公身邊，父女對於醫療的決定，相信也會有討論，也能做最合適的決定。

從法律上來看，阿公知道病情狀況，也能夠表達意見，醫生應該會依照阿公的意見辦理。除非是阿公不省人事，才會由阿公的女兒（婆婆）決定。

至於阿公的病情，是不是所有「家人」都有正確知的權利，法律上似乎找不到依據。

我知道這世界上有可惡的婆婆（女兒），我也知道這世界上更有不讓子女操心的婆婆（媽媽），會報喜不報憂，至於網友的婆婆是哪一種，我不知道，必須繼續觀察，但我從律師的專業判斷，「無罪推定」原則是很重要的，沒有直接具體證據前，不能認為嫌疑人有害人的犯行。

如果媳婦真要幫忙，帶網友的先生（阿公的孫子）去探病，到醫院跟阿公或婆婆聊聊天，或許會有驚人的發現！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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