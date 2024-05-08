工廠危險品申報不實 可罰500萬

去年屏東明揚大火造成重大傷亡，部分業者未依法申報危險物品、數量、配圖等，立法院昨三讀通過「工廠管理輔導法」修正案，明定工廠業者未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰五萬元以上、五百萬元以下罰鍰，罰鍰上限提高一百倍，若屆期未改善或申報，得按次處罰，最重廢止工廠登記證。

這次修法最大變化是罰鍰提高一百倍，修正後將改成「先處罰鍰，並限期改善」，並可以連續處罰，最重可廢止工廠登記證。至於施行日期，三讀條文明定由行政院定之。

子法部分，工廠危險物品增加動態申報制度，並修正公共意外責任保險辦法，提高最低保額到七千二百萬元，待預告、說明會結束後，六月一日發布執行。

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