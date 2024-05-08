聽新聞
test
0:00 / 0:00
工廠危險品申報不實 可罰500萬
去年屏東明揚大火造成重大傷亡，部分業者未依法申報危險物品、數量、配圖等，立法院昨三讀通過「工廠管理輔導法」修正案，明定工廠業者未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰五萬元以上、五百萬元以下罰鍰，罰鍰上限提高一百倍，若屆期未改善或申報，得按次處罰，最重廢止工廠登記證。
這次修法最大變化是罰鍰提高一百倍，修正後將改成「先處罰鍰，並限期改善」，並可以連續處罰，最重可廢止工廠登記證。至於施行日期，三讀條文明定由行政院定之。
子法部分，工廠危險物品增加動態申報制度，並修正公共意外責任保險辦法，提高最低保額到七千二百萬元，待預告、說明會結束後，六月一日發布執行。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言