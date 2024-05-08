執行業務所得 五類可減免

正值5月報稅季，財政部高雄國稅局提醒，醫師、建築師、技師等執行業務者在報稅時，可注意自身是否適用五項減免措施，以有效節稅。

高雄國稅局表示，若執行業務者未依法辦理2023年結算申報、未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據，就會採用財政部頒布的費用標準來計算。

今年在費用標準中，有兩項減免措施。第一，部分業別費用標準提高，會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等，費用標準調高至收入之35%。

執行業務者所得稅五項減免

第二，調增中、西醫師全民健保收入適用費用標準，但凡參加全民健保特約醫療院所的中、西醫師，因受新冠肺炎疫情影響，健保收入的費用標準由每點0.8元調增至0.875元。

除前述費用率相關減免，另外還有三大租稅優惠，執行業務者也可多加利用。

首先，支付員工接受教召請假期間的薪資，可就給付薪資金額的150%，自當年度執行業務所得中減除，所得額最多可減至0元。

其次，給付員工防疫隔離假等相關假別薪資費用可享加倍減除。

若執行業務者曾給付未確診員工防疫照顧假期間（適用截止日去年6月30日）、疫苗接種假期間（適用截止日去年4月30日）薪資；或給付確診員工隔離治療請假期間（適用截止日去年6月30日）薪資，均可就請假期間所給付薪資金額的200%，自當年度執行業務所得中減除，所得額最多可減至0元。

最後，若執行業務者因新冠肺炎及通報隔離案件自政府領取各項補助，受疫情影響自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，一律免納所得稅。不過，須注意這項減免措施適用期間僅到2023年6月30日。

所謂執行業務者是指非基於雇傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如律師、建築師、醫師等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報。