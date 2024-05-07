買新屋繳稅痛苦季來了 屋主稅單恐破萬
各縣市政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，新房子標準三房每年要繳交的房屋稅，有些都達到2萬元，統計從2019年開始就有將近50萬戶完工，雖然各縣市政府調整時間、幅度都不一致，但屋齡10年內的屋主今年5月收到房屋稅單，應該都會相當有感。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在各地方政府陸續調高房屋標準單價後，屋齡10年上下就成為一個輕稅與重稅的分水嶺，舉例來說，竹北屋齡3年左右的標準3房，房屋稅約2萬餘元，林口一間屋齡8年左右的標準3房，房屋稅也約2萬元，不過一間汐止14年的標準3房，房屋稅僅約4,200元，當然建築結構、樓層高度、路段率與折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對就是房屋標準單價的調整。
根據財政部統計，各縣市政府的房屋標準單價調整後，台北市較1984年的房屋標準單價增幅最高，平均達到184%，宜蘭縣也調漲142%，新北市平均調漲117%，高雄市平均調漲101%，新竹縣市都是調漲1倍，台中市平均調幅較小僅有84%，桃園市70%，各縣市政府陸續調整的時間都是在2014年以後。
曾敬德表示，調高房屋標準單價影響到的除了每年的房屋稅外，買賣房屋時候買方的契稅也可能受到影響，若是遇到囤房稅2.0，明年收到稅單會更有感，建議真的很在意房屋稅的民眾，可以挑選屋齡10多年的房子，可能稅費就會少一些。
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