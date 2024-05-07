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稅捐處分復查、訴願 留意期限認定時點

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

納稅人對稅捐處分如有不服，可依法申請復查、提起訴願及行政訴訟，其中申請復查及提起訴願的法定期間雖同為30日，但兩者期間的認定時點並不同。

基隆市稅務局表示，納稅人依《稅捐稽徵法》申請復查，復查申請書若透過郵局寄送，申請日認定將以寄發局的郵戳日期為準；若對復查決定仍不服，想進一步提訴願，依《訴願法》規定，應自復查決定書送達次日起30日內提出訴願，訴願書不論採郵寄方式、委託他人或自行送件，都以受理機關實際收文日期為準。

稅務局舉例，納稅人林君因不服稅務局補徵2021至2022年地價稅，應在補徵繳款書繳納期限2023年4月10日屆滿的隔日起30日，即5月10日前申請復查，林君在5月10日郵寄復查申請書，直到5月11日才到達稅捐機關，因復查申請日認定是以寄發局郵戳日期為準，林君申請案並未超過期限。

地價稅 郵局

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