稅捐處分復查、訴願 留意期限認定時點

知名影視製作人邱瓈寬9年前的一起遺產繼承訴訟，日前終以勝訴落幕。2015年，她的恩師裴祥泉逝世，並留下高達上億元遺產，不料，裴祥泉家屬告上法院，原因是裴祥泉逝世前，以代筆遺囑方式，將遺產分配給邱瓈寬及公司員工等人，且特別指出「家裡人一毛錢都不給」，此舉引發兄弟姐妹不滿，進而提告確認遺囑無效。最終，在法律的判決上，邱瓈寬為什麼取得勝訴？

2024-05-06 14:36