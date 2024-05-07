台股熱 證交稅收超預期

為精進稅收預估，財政部去年成立稅收估測小組，希望稅收實徵數貼近預算數，財政部次長李慶華昨（6）日表示，今年比較沒有把握的是證交稅，上市櫃日均成交量較原本預估更高，已來到5,000多億元。

換言之，在台股交投熱絡下，證交稅收入超乎預期，財政部10日將公布稅收統計，證交稅表現也將是關注焦點。

李慶華昨日出席立法院財政委員會「地方稅法通則第四條條文修正草案」審查，朝野立委關注受控外國企業（CFC）制度去年上路、今年申報所得稅影響，及財部近年稅收超徵改善作為。

李慶華指出，上市櫃公司約有七成進行海外投資，累計盈餘大約是1,259億元，推估影響稅收大約是增加55億元。但立委也質疑，據預算編列資料，營所稅收9,000多億元，但目前營所稅收已突破兆元，認為財政部編列仍過於保守。

對此，李慶華強調，財政部去年已展開精進稅收預估、成立稅收估測小組，今年小組也會持續運作，「超徵不會像前兩年差距這麼大」，但今年比較沒有把握的部分在證交稅，因為財政部編列預算時是以日成交量3,500億元估算，但目前日成交量已達5,000多億元。

財政部10日將公布4月賦稅收入統計。據上月統計，今年3月全國賦稅收入2,391億元、年增11.3％，受惠於AI商機持續發燒，再加上高股息ETF建倉帶動買盤，證交稅單月實徵291億元，創2021年8月、近32個月以來新高、年增65.6％，更是連續11個月以來雙位數成長。

財政部也看好ETF商品掛牌上市的爆大量狂熱，替股市增添柴火，可望持續助攻4月證交稅。

今年第1季全國賦稅實徵淨額5,576億元，年增14.5％。因上市櫃股票第1季日均成交量4,525億元、年增65.8％，證交稅首季623億元，創同期新高，年增幅達70％。

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