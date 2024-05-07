列舉保費扣除額 三關鍵

民眾列舉保費扣除額，可達節稅效果，財政部台北國稅局官員提醒，列報時有三個關鍵，包含保險適用範圍、可列報上限、可列報親屬。

首先在保險適用範圍方面，財政部表示，申報綜所稅時，不少採用列舉扣除額的民眾會列報保險費來節稅，每年可用來節稅的保費包含人身保險、勞保、就業保險、學生平安保險、農民健康保險、國民年金保險及軍、公、教保險。

可作列舉扣除額之保險費

其中，人身保險包括人壽保險、健康保險、傷害保險和年金保險，常見的癌症保險、住院醫療險、重大疾病保險都屬於健康保險的範疇，可在每年申報綜所稅時，依相關規定列舉扣除；但若是像汽車責任險等產險保費支出，就不能列報扣除。

其次要留意上限。台北國稅局提醒，保費扣除額每人（以被保險人為計算依據）每年扣除金額最多不能超過2.4萬元。不過，依《所得稅法》規定，健保費（含補充保險費）可全額列報扣抵，不受每人每年2.4萬元的保險費列舉扣除額限制。

最後在列報親屬保費方面，依《所得稅法》規定，納稅人如採列舉扣除，本人、配偶和申報扶養直系親屬的人身保險、勞保、就業保險、國民年金保險保費等，可在每一被保險人每年不超過2.4萬元額度內申報扣除。

財政部表示，被保險人與要保人要在同一申報戶，才能扣除納稅人、配偶及申報受扶養直系親屬的保費支出。其中，列報扶養親屬的保費支出，必須是受納稅人扶養的「直系親屬」才可申報，若是兄弟姐妹或其他非直系親屬就不符規定。

官員提醒，納稅人申報保費扣除額時，應留意被保險人與要保人是否在同一申報戶，以免權益受到影響。

此外，想以保險費申報扣除，是否備妥證明文件也相當重要，納稅人應檢視保險費收據或相關證明，是否已準備齊全；也應留意健保費支出，是否有請投保單位提供保費收據、繳費證明，分別載明被保險人及眷屬姓名，以作為列舉扣除憑證。