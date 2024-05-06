一毛都不給！遺產不想給家人怎麼辦？法律上「特留分」恐難規避

知名影視製作人邱瓈寬9年前的一起遺產繼承訴訟，日前終以勝訴落幕。2015年，她的恩師裴祥泉逝世，並留下高達上億元遺產，不料，裴祥泉家屬告上法院，原因是裴祥泉逝世前，以代筆遺囑方式，將遺產分配給邱瓈寬及公司員工等人，且特別指出「家裡人一毛錢都不給」，此舉引發兄弟姐妹不滿，進而提告確認遺囑無效。最終，在法律的判決上，邱瓈寬為什麼取得勝訴？

裴祥泉當年以「代筆遺囑」的方式，將遺產分配給邱瓈寬、親近友人及員工等人，事後胞妹提起遺囑無效訴訟，雖然一審認為遺囑欠缺3名適格見證人，又有見證人為受贈的員工，因此不得為遺囑見證人等情事，一審時判決遺囑無效。

不過，在二審時，高等法院逆轉一審判決，認為擔任遺囑見證人的兩名公司員工已排除受遺贈者外，同時也不能忽略裴祥泉「家裡人一毛錢都不給」的遺願，因此判決遺囑有其效力。後來，裴祥泉的胞妹再次上訴到最高法院，最高法院仍維持二審見證，因此駁回上訴確定。

另外，邱瓈寬也曾主張三兄妹對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，而提起確認繼承權不存在的訴訟，從雙方的法律攻防觀察，巨展法律事務所律師張綺耘指出，三兄妹提起的訴訟是為了確認遺囑無效，不過，這類型的訴訟屬於請求法院對事件加以確認法律關係、證書真偽的「確認訴訟」，必須確認有法律上利益，否則程序上會駁回。

而邱瓈寬主張裴祥泉的繼承人有重大虐待或污辱，已喪失繼承權，不能提起確認訴訟，因此，想以程序不合法的方式，避免接下來的確認訴訟，但是，法院認為其證據不足，因此仍有確認利益，訴訟仍可進行。

這也代表，裴祥泉的三位兄弟姐妹並沒有喪失繼承權，仍為合法繼承人，因此，仍有裴祥泉遺產的特留分。

如果推估未來裴祥泉三位兄弟姐妹可分得的遺產份額，根據民法第1223條規定，兄弟姊妹的特留份，為其應繼分的三分之一，以此計算，三人可獲得各自的特留分是遺產總額的九分之一。

以裴祥泉的案例而言，若身後遺產不想分給兄弟姐妹等家族成員，除了應繼承人對被繼承人有不法或不當等行為，可依法剝奪繼承資格外，在法律上，無法避免應繼分及特留分的繼承規定。因此，生前透過移轉、贈與等方式，將名下財產合法轉移，才是根本解決之道。

資料來源／遠見

（本文出自2024.05.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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