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婚前一定要知道！德勤商務法律提醒婚前規劃三大重點

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
示意圖／ingimage
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德勤商務法律事務所律師專家群3日針對婚姻議題指出，搞懂「生效關鍵、財產規劃、婚前協議」三大重點，兩人才能共築的美好婚姻。

德勤商務法律事務所資深律師游意中表示，台灣目前結婚制度採「登記婚」，雙方須以書面、二人以上證人簽名，並向戶政機關辦理登記才能生效。

若雙方因長期在國外工作或旅遊，更甚者，因其中一方為外國籍，選擇在國外舉辦婚禮並登記結婚，此時婚姻效力如何認定？游意中表示，依涉外民事法律適用法之規定，尚區分為婚姻成立及效力，分別依各該當事人的本國法、夫妻共同的本國法。

值得注意的是，結婚方式依當事人一方的本國法或依舉行地法有效，仍為有效。所以，縱使未於台灣辦理結婚登記，台灣也承認此婚姻有效，雙方宜盡速補辦結婚登記，以降低爭議。

至於財產部分，德勤商務法律事務所合夥律師林光彥說明，若夫妻沒有簽訂契約約定夫妻財產制，將適用「法定財產制」，將夫妻財產分為婚前財產及婚後財產，於一方死亡或雙方離婚時，婚後財產成為剩餘財產差額分配請求權的計算範疇。因此，如何區分婚前財產及婚後財產，是實務上的重要議題。

原則上，一方在婚前取得所有權的財產，均屬於該方婚前財產的範圍，但若法院綜合衡酌婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出的整體協力狀況、共同生活及分居時間的久暫、婚後財產取得時間、雙方的經濟能力等因素，而認定剩餘財產差額平均分配有失公平的部分，法院得調整或免除其分配額。

林光彥舉例說明，一方婚前購置房屋，但婚後由另一方共同繳納房屋貸款、負擔裝潢費用，若未來婚前購置房產的一方方主張剩餘財產差額分配時，法院可能因此調整或免除分配額。如欲確保雙方於婚前、婚後財務獨立，則可考慮採用「分別財產制」，使雙方婚後仍可各保有其財產的所有權，但應留意分別財產制除應書面簽署分別財產制契約書外，也應向法院聲請，完成夫妻財產制契約登記。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁提醒，婚姻涉及法律、財產及家族之間的複雜關係，想「婚」的人可考慮簽訂婚前協議，透過事前討論婚姻中可能面臨的各項議題，尋求共識、降低潛在衝突。

婚姻 結婚

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