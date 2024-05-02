公司虛列成本 虧損也要罰
財政部北區國稅局表示，公司若是虛列成本，加計漏報所得額後即使為虧損，仍會被依法處罰，最高可罰9萬元，最低不可少於4,500元。
《所得稅法》規定，企業受獎勵免稅或營業虧損而無須繳納營所稅，即便加計短漏的所得額後仍無應納稅額，短漏所得額仍應依適用的營所稅稅率計算金額，分別按已依規定或未依規定辦理結算申報規定倍數處罰。
北區國稅局舉例，甲公司辦理2021年營所稅申報，列報課稅所得額為虧損600萬元，經查發現虛列營業成本200萬元，雖加計短漏報所得額200萬元後，仍為虧損而無應納稅額。
但依所得稅法規定，就短漏報所得額200萬元，按當年度營所稅稅率20％所計算的金額40萬元，按稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表規定處0.5倍罰鍰20萬元，但最高不得超過9萬元，因此裁處罰鍰9萬元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言