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公司虛列成本 虧損也要罰

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

財政部北區國稅局表示，公司若是虛列成本，加計漏報所得額後即使為虧損，仍會被依法處罰，最高可罰9萬元，最低不可少於4,500元。

所得稅法》規定，企業受獎勵免稅或營業虧損而無須繳納營所稅，即便加計短漏的所得額後仍無應納稅額，短漏所得額仍應依適用的營所稅稅率計算金額，分別按已依規定或未依規定辦理結算申報規定倍數處罰。

北區國稅局舉例，甲公司辦理2021年營所稅申報，列報課稅所得額為虧損600萬元，經查發現虛列營業成本200萬元，雖加計短漏報所得額200萬元後，仍為虧損而無應納稅額。

但依所得稅法規定，就短漏報所得額200萬元，按當年度營所稅稅率20％所計算的金額40萬元，按稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表規定處0.5倍罰鍰20萬元，但最高不得超過9萬元，因此裁處罰鍰9萬元。

國稅局 所得稅 營所稅

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