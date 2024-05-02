稅單寄存郵局 就有送達效力
稅單送達與否，攸關納稅人申請復查等行政救濟期限，財政部北區國稅局提醒，稅單寄存在郵局，在寄存日就產生送達效力，而非以領取日為準。
依《行政程序法》規定，寄存送達是指郵政機關送達文書時，若於應送達處沒有遇到應受送達人本人，也無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所的接收郵件人員，就可將文書寄存送達地的郵政機關，並以寄存至郵局當日發生送達效力。
國稅局舉例，甲君不服2021年房地合一稅被補稅，想申請復查，經查發現，通知書及繳款書已在2023年12月1日寄存在郵局，甲君12月15日向郵局領取，依規定仍應以寄存日（2023年12月1日）為收受送達日期，發生送達效力。
由於繳款書所載繳納期間為2023年12月11日至2023年12月20日，復查申請期間應自2023年12月21日起至2024年1月19日，甲君2024年2月5日才申請復查，超過法定期間，遭國稅局駁回申請。
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