配偶贈房出售留意取得日期 稅局提醒 以贈送前原始購買時間認定

民眾出售配偶贈與的不動產，要留意房地合一稅申報規定，尤其不動產取得日期，應以配偶間第一次贈與前，配偶原始取得日期來認定，並計算持有期間；此外也應留意取得成本計算。

財政部北區國稅局表示，個人出售配偶贈與的不動產，若屬配偶在2016年元旦後取得，應申報房地合一稅。

另依財部相關函釋規定，這類房地出售時，應以配偶間第一次互相贈與前，配偶原始取得不動產的日期作為取得日，來計算持有期間。

若房屋是配偶向第三人買入，可將購買成本作為取得成本扣除，再扣除持有期間內，因取得、改良及移轉該房地所支付的費用後計算所得額。

北區國稅局舉例，甲君2016年1月5日以400萬元買入房地，2020年7月3日將該房地贈與配偶乙君，乙君2022年7月25日以630萬元簽約出售，並於2022年8月28日完成過戶。乙君應依兩步驟申報及繳納房地合一稅，先計算房屋土地交易所得額，再計算持有期間依適用稅率計算應納稅額。

先按出售時的成交價額630萬元，減除取得成本410萬元（甲君購入成本400萬元及相關規費10萬元）；再核實減除因取得、改良及移轉該房地而支付的費用，因未提示相關證明文件，則按成交價額3%計算可減除費用為18.9萬元（630萬元×3％，最多以30萬元為限），計算後的餘額201.1萬元即為房屋土地交易所得額。

再以甲君2016年1月5日取得日至乙君2022年8月28日完成所有權移轉登記日，計算持有期間為六年七個月，按適用稅率20%計算應納稅額40.22萬元，並應在完成過戶日次日起算30日內（即2022年9月27日）申報繳納，即完成報繳。

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