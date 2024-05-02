快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

配偶贈房出售留意取得日期 稅局提醒 以贈送前原始購買時間認定

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料庫
房市示意圖。 聯合報系資料庫

民眾出售配偶贈與的不動產，要留意房地合一稅申報規定，尤其不動產取得日期，應以配偶間第一次贈與前，配偶原始取得日期來認定，並計算持有期間；此外也應留意取得成本計算。

財政部北區國稅局表示，個人出售配偶贈與的不動產，若屬配偶在2016年元旦後取得，應申報房地合一稅。

另依財部相關函釋規定，這類房地出售時，應以配偶間第一次互相贈與前，配偶原始取得不動產的日期作為取得日，來計算持有期間。

若房屋是配偶向第三人買入，可將購買成本作為取得成本扣除，再扣除持有期間內，因取得、改良及移轉該房地所支付的費用後計算所得額。

北區國稅局舉例，甲君2016年1月5日以400萬元買入房地，2020年7月3日將該房地贈與配偶乙君，乙君2022年7月25日以630萬元簽約出售，並於2022年8月28日完成過戶。乙君應依兩步驟申報及繳納房地合一稅，先計算房屋土地交易所得額，再計算持有期間依適用稅率計算應納稅額。

先按出售時的成交價額630萬元，減除取得成本410萬元（甲君購入成本400萬元及相關規費10萬元）；再核實減除因取得、改良及移轉該房地而支付的費用，因未提示相關證明文件，則按成交價額3%計算可減除費用為18.9萬元（630萬元×3％，最多以30萬元為限），計算後的餘額201.1萬元即為房屋土地交易所得額。

再以甲君2016年1月5日取得日至乙君2022年8月28日完成所有權移轉登記日，計算持有期間為六年七個月，按適用稅率20%計算應納稅額40.22萬元，並應在完成過戶日次日起算30日內（即2022年9月27日）申報繳納，即完成報繳。

國稅局 房地合一稅

延伸閱讀

雪霸大鹿林道東線因大雨又坍方 持續禁止車進入

端午節離島航線第二波加班機 5月6日上午9點開賣

銀行不動產貸款占比升

還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

相關新聞

捐款私校節稅效益將擴大 可比照公立學校認列100%扣除額或費用

行政院會昨（2）日通過《私立學校法》修正草案，未來個人、營利事業透過興學基金會捐款私校，一律可比照對公立學校捐款，可認列...

配偶贈房出售留意取得日期 稅局提醒 以贈送前原始購買時間認定

民眾出售配偶贈與的不動產，要留意房地合一稅申報規定，尤其不動產取得日期，應以配偶間第一次贈與前，配偶原始取得日期來認定，...

稅單寄存郵局 就有送達效力

稅單送達與否，攸關納稅人申請復查等行政救濟期限，財政部北區國稅局提醒，稅單寄存在郵局，在寄存日就產生送達效力，而非以領取...

公司虛列成本 虧損也要罰

財政部北區國稅局表示，公司若是虛列成本，加計漏報所得額後即使為虧損，仍會被依法處罰，最高可罰9萬元，最低不可少於4,50...

112年度綜所稅報稅六大新措施報你知 網路報稅再抽20萬

112年度綜合所得稅報稅開跑！為了讓民眾能夠快速輕鬆掌握報稅新知，財政部中區國稅局特別整理六大變動重點，讓民眾快速理解。...

國庫支票兌現了嗎？ 超過一年未兌領需申請換發

財政部國庫署表示，國庫支票只要超過發票日期一年未兌領，就須向該署申請換發，才能兌領款項，超過五年未兌領，支付款將繳入國庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。