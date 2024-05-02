國庫支票兌現了嗎？ 超過一年未兌領需申請換發

財政部國庫署表示，國庫支票只要超過發票日期一年未兌領，就須向該署申請換發，才能兌領款項，超過五年未兌領，支付款將繳入國庫。

國庫署於每年6月及12月，就超過發票日期兩個月至11個月仍未兌領的國庫支票，通知原支用機關轉知受款人儘速兌領。

國庫署說明，國庫支票由國庫經辦行核驗兌付，但超過發票日期一年則不得兌付，受款人或執票人須填換發申請書，檢附原支票向國庫署申請換發後，才能兌領，因此提醒尚未兌領國庫支票的受款人，儘速辦理兌領。

國庫署進一步表示，國庫支票超過發票日期五年尚未兌領，支付款將直接繳入國庫，繳庫後如受款人或執票人以請求權時效未消滅、中斷，或依據其他法令規定請求返還時，可直接洽原支用機關辦理，國庫署將依原支用機關的申請辦理庫款撥付，受款人權益不受影響。

依最近一次於2023年12月統計數據，超過發票日期兩個月至十一個月未兌領的國庫支票共有75張，超過發票日期五年未兌領的國庫支票則有23張。

國庫署呼籲尚未兌領國庫支票的商民，儘速辦理兌領，以維護自身權益。