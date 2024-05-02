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全球個人最低稅負制熱議中！將對富豪課「財產稅」

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
繼OECD全球企業最低稅負制在今年開始實施後，另一項全球性課稅新制度「全球個人最低稅負制」也浮上檯面，並得到支持，目前預計針對「財產」課稅。示意圖／ingimage
繼OECD全球企業最低稅負制在今年開始實施後，另一項全球性課稅新制度「全球個人最低稅負制」也浮上檯面，並得到支持，目前預計針對「財產」課稅。示意圖／ingimage

繼OECD全球企業最低稅負制在今年開始實施後，另一項全球性課稅新制度「全球個人最低稅負制」也浮上檯面，並得到支持，目前預計針對「財產」課稅。資誠聯合會計師事務所國際稅務服務主持會計師曾博昇表示，高淨值資產人士應清楚盤點自身的財產布局，以利及時因應。

曾博昇指出，全球個人最低稅負制是一項嶄新的概念，說明全球範圍徵稅的概念不僅存在跨國企業集團徵稅層面，可能也會延伸到對高淨值資產人士的追稅上。

在4月25日，德國、法國、南非和西班牙聯合支持全球反避稅支柱三——全球個人最低稅負制，目的在衡量富人在全球範圍內的財富是否已課徵公平的稅負，這是繼3月初G20會議巴西倡議以來，另一波國際支持力量。一旦實施，將對億萬級高淨值資產人士在全球的稅負產生重大影響。

這項對富人課稅的新制涉及全球範圍的徵稅機制，很有可能和兩大支柱一樣也是由國際組織來推動領導。各界觀察全球個人最低稅負制，可能由UN或是OECD來推動並定調徵稅機制。

目前全球個人最低稅負制僅有初步藍圖， G20正在由專家小組研擬全球個人最低稅負制的具體課稅計畫，預計今年6月討論，7月將針對國際租稅議題發布宣言。

根據學者在G20的演說內容與相關研究報告，目前預計的課稅方向將針對「財產」，而非所得徵稅，初始計畫為課徵財產的2%為最低稅負。

研究報告指出，若針對全球前2,500至3,000位富豪徵稅，全球每年約可增加2,500億美金的稅收。而在各國已納稅負應該可以抵免補充稅，不過初估平均來說這些富人所納個人稅最多僅占財富的0.5%。

不過，曾博昇也提醒，由於這個制度尚在非常初階的發想階段，現階段還沒有具體化徵稅機制，如何實施還存在許多質疑，例如：部分國家未實施財產稅，針對財產徵稅的概念是否獲得普世認同？ 高淨值資產人士要評估自身稅負風險，還需要再等待一段時間，或許可以等到年中G20更具體的方案發布後，才比較準確。

淨值 資誠 追稅

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