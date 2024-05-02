政院通過所得稅法修正 維護120萬餘家扣繳單位權益

行政院2日在院會通過財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，以優化扣繳制度，以維護120萬餘家扣繳單位的權益。

財政部說明，為更符合行政法上義務之事責一致原則，疏緩辦理非居住者扣繳稅款作業負荷，並使稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，擬具「所得稅法」部分條文修正草案。

根據現行所得稅法規定，公司在給付各類所得時，應依規定辦理扣繳，並以公司負責人（自然人）為扣繳義務人，當公司未依規定辦理扣繳時，可限期補繳、補報並處一倍以下罰鍰，若未在限期內補繳等情況，可處漏稅額三倍以下。

然過去曾有興櫃公司因一時疏忽，在給付大陸公司貨款時漏未辦理扣繳，被國稅局查獲，這筆帳算到扣繳義務人，也就是公司董座頭上，被國稅局開罰上億元，令這位董事長大喊吃不消，後來打官司進到最高行政法院，法官也認為國稅局罰太重。

由於外界屢次質疑，以自然人為扣繳義務人，承擔扣繳責任過鉅，有失衡平，財政部啟動所得稅法修法，將扣繳義務人範圍，從原本的公司負責人，改為給付所得的公司、機關、團體等組織，可使扣繳規定更符合「事責一致」。

此次修法重點包括，修正扣繳義務人範圍，由給付所得之事業其負責人、機關團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體等本身；增訂非居住者扣繳稅款之繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日；修正未依限按實填報或填發憑單之處罰，由現行按給付金額或扣繳稅額之「固定」金額或「固定」比率於上、下限金額內處罰，改為可視其「違章情節」於所訂之上、下限金額內處罰。

財政部表示，將積極與立法院朝野各黨團溝通上開修正草案，期早日完成修法。

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