當工程師10年迎人生稅務高峰 他心痛揭「繳稅金額」讓一票網友跪了
5月報稅季開跑，許多民眾在網路報稅系統開放第一天，就在家裡透過電腦、手機早早申報完成。一名擔任工程師十多年的網友也曬出稅額試算結果，感嘆自己今年繳的稅是一輛進口車價格，正式迎來人生稅務巔峰。貼文曝光後引發熱議，許多網友驚呆留言，「你繳的稅比我薪水還高」、「對不起我拉低大家的平均，我還退稅70幾元」。
該網友在Dcard發文表示，他登入申報系統試算今年要繳多少稅金，結果一看畫面傻住，應納稅金額再扣除扣繳金額，應繳稅額高達335萬，創下人生中稅務巔峰，雖然繳稅是國民義務，但荷包失血，讓他不禁直呼「好痛」。
該網友也回憶菜鳥工程師時期，不僅不用繳稅還能退稅，到後來應繳稅額慢慢增加，已經可以買一輛國產車，過了幾年後，稅金更升級到能買進口車的程度。儘管今年得繳335萬，但他仍感謝公司十幾年來的照顧，畢竟是收入越高，才有可能繳到這種驚天數字的稅金。
貼文曝光後讓網友驚呆，紛紛留言這根本是炫耀文，「哥，還缺乾女兒嗎？」、「你要繳的稅比我薪水還高」、「我今年繳稅200多萬...也是很痛，考慮自己出來開（公司）了，稅可以省很多」、「對不起我拉低大家的平均，我還退70幾元」、「台灣稅率算低了...你們還在唉唉叫」。
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