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防疫假優稅 留意適用期

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，企業今年5月申報去年營所稅時，仍可適用防疫照顧假、疫苗接種假及隔離治療假租稅優惠，可就適用期限內、符合條件的薪資支出，享有薪資費用加倍減除，但應留意適用截止日。

高雄國稅局表示，雖然新冠肺炎紓困振興條例已在去年6月底落日，但只要在適用截止日前符合條件，仍可享有優惠。

國稅局說明，新冠疫情期間，若企業基於防疫需要，給付未確診員工防疫照顧假期間（適用截止日去年6月30日）或疫苗接種假期間（適用截止日去年4月30日）薪資；及給付確診員工隔離治療請假期間（適用截止日去年6月30日），超過勞基法規定或勞雇雙方約定薪資部分，可就其200%自去年營利事業所得額減除。

國稅局提醒，企業若要適用前述租稅優惠，應注意相關規定，並在申報時按規定格式填報，檢附薪資金額證明、計算明細表及請假相關證明文件，提出申請。

國稅局 薪資

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