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進銷貨都漏發票 分開罰

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
發票示意圖。本報資料照片
發票示意圖。本報資料照片

財政部高雄國稅局提醒，營業人進貨未依規定取得統一發票，且於銷貨時漏開發票，此類漏進又漏銷案件若經稽徵機關查獲，進貨、銷貨部分為兩個不同違章行為，應分別依規定裁罰。

高雄國稅局表示，營業人進貨時未依規定取得進項憑證（如發票），得依《稅捐稽徵法》第44條規定按認定總額處5%以下，最高不超過100萬元罰鍰；銷貨時漏開統一發票部分，則依《營業稅法》第51條第1項第3款及《稅捐稽徵法》第44條規定，擇一從重處罰。

國稅局舉例，甲商號從事飲料零售，經查發現甲商號常以負責人個人帳戶收受及支付貨款，除了銷貨漏開發票、漏報銷售額達1.42億元外，進貨也未依規定取得進項憑證。

因此甲商號進貨未取得進項憑證部分遭罰100萬元；銷貨漏開發票及漏報銷售額部分，除補徵營業稅710萬元外，並處罰鍰355萬元。

國稅局 營業稅

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