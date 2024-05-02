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隔代教養列報特扣額 有條件

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照
稅務示意圖。聯合報系資料照

民眾申報綜所稅時，若有扶養5歲以下子女，父母可列報幼兒學前特別扣除額，每名子女12萬元。除了父母外，只要符合條件，可由祖父母或監護人列報該扣除額，意即隔代教養家庭也同樣能享節稅小確幸。

第一，父母均因死亡、失蹤、長期服刑或受宣告停止親權等情形，由實際負擔扶養義務的祖父母列報扶養5歲以下孫子女時，可申報減除孫子女幼兒學前特扣額。

第二， 納稅人或配偶經法院依《民法》規定選定或改定為監護人，並經戶政事務所辦理監護登記，其依《所得稅法》相關規定列報受監護人為其受扶養親屬，就可列報該5歲以下受扶養親屬的幼兒學前特扣額。

財政部高雄國稅局表示，前述原因除「死亡」、「監護登記」可由稽徵機關依戶籍登記資料查詢，不用檢附證明文件外，其餘情形下，納稅人在辦理綜所稅結算申報時，應檢附警察局查詢人口報案單、在監證明、停止親權裁定確定證明書或其他足資證明文件，供國稅局認定。

國稅局提醒，立法院去年底修法刪除幼兒學前特扣額排富條款、並提高扣除額度，但這項修法是自今年上路，也就是說，明年5月申報今年綜所稅時才能適用，因此今年申報幼兒學前特扣額時，每名子女額度仍為12萬元，也應留意排富條款。

國稅局提醒，排富條款包含三種情形之一。第一，經減除幼兒學前特扣額及長期照顧特扣額後，全年綜所稅適用稅率在20%以上，或採本人或配偶的薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在20%以上。

第二，選擇股利及盈餘按單一稅率28%分開計算應納稅額；第三，基本所得額超過最低稅負免稅額。

國稅局 綜所稅 隔代教養

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