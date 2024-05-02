報稅季必知！公益捐款最高抵20%綜所稅 最樂善好施生肖、星座出爐

參與各式各樣的公益活動，是我們可以替社會多付出一分力、傳遞多一份溫暖的方式，無論是政府單位、各大企業或民間團體都時常舉辦公益路跑、淨灘、義賣等慈善活動，邀請大家共襄盛舉。

除了實體公益行動之外，捐款也是最普遍的發揮愛心方式！不僅能發揮自身力量幫助他人，還能抵稅喔！只要在報稅時提供證明文件，就能以「列舉扣除額」扣除，最高可以抵個人綜合所得總額的20%，完全是報稅季來臨前必知的小確幸！

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1426份有效樣本，在95%信心水準下，以正負2.60%抽樣誤差，完成了2023公益捐款行為問卷調查報告。趕快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看有哪些有趣的發現！

台灣超商人均密度位居世界第二！隨手捐款太方便 成1星座首選

台灣連鎖超商超過一萬間，服務包山包海，一條街上看見2、3家以上便利商店並立的景象，在台灣已經習以為常。根據統計，台灣每1966人就享有一家超商，人均密度居於世界第二高。這樣的生活情境也使得大家隨時隨地在便利商店捐款，成為一件再容易不過的事。

隨處可見的超商捐款箱、機台， 以及24小時開放的場域、平台的資訊透明度和操作便利性，大大提升人們隨手樂捐的意願。像是統一超商7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益平台後，串連超過6800家實體門市與多元的數位募款管道，累計至2023年，民眾透過門市零錢捐、ibon、OPENPOINT APP眾籌的善款與愛心物資，已超過新台幣60億元，支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次。

透過本次問卷調查來看，射手座偏好捐款直接、便捷的方式，使用連鎖便利商店的捐款箱或機台捐款，正好符合他們喜歡立即行動的性格。有39.2%的射手座都表示，使用此方式捐款是他們的未來首選，比例位居十二星座之冠。

選擇捐款平台最重視2條件！超商機台、數位APP成為新趨勢

透過調查發現，民眾選擇捐款平台時，最在意的兩項重點是「資訊公開、操作容易」，只要符合這兩大要件，就能提高民眾的捐款動機。過去人們多透過實體活動進行捐款，比例高達42.9%。但隨著科技、其他管道逐漸普及，不少民眾表示未來的公益捐款平台首選將改為便利商店捐款箱或機台，與數位APP，佔比合計達43.1%。

▲資訊是否公開透明是民眾選擇公益捐款平台的重要動機。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

有超過七成民眾認為7-ELEVEN的「數位化程度」及「資訊公開透明度」最高。7-ELEVEN從2019年就開始部署公益數位轉型、建置數位公益勸募平台，2021年、2022年陸續推出OPENPOINT APP線上募款服務及捐款訂閱制功能，帶動數位募款金額逐年翻倍成長，讓會員不受時空限制、24小時可隨手行善輕鬆捐款。

特別是在發生重大災難事件、急於眾籌善款救援的時期，更顯超商數位募款機制的便捷性。好比2023年土敘震災、今年四月花蓮震災，衛生福利部與世界展望會等公益團體，攜手7-ELEVEN於一天內啟動上線的緊急募款專案，成為大眾不受時空限制且安全的捐款管道，提供災區救援最即時且令人安心的募款服務。

在網路時代講求資訊透明，同時不斷優化使用者體驗、持續簡化操作流程的情況下，能夠滿足這兩項需求的超商機台、數位APP，也順勢改變了大家的捐款行為，成為新趨勢！



▲71.1%民眾認為統一超商7-11的公益捐款平台資訊最公開透明。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

▲74.3%民眾認為統一超商7-11的公益捐款平台資訊數位化程度最高。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

樂善好施傳遞愛心！2生肖、星座平均月捐1,600元



根據問卷調查結果推估，2023年台灣捐款總額估計值超過2,400億元，每人年度捐款估計值約為12,000元，相當於每位台灣人月捐1,000元。其中，屬兔民眾的月平均公益捐款金額約1,630元，位居十二生肖之冠；屬龍的人則以1,265元位居第二。

星座方面，金錢觀念上一向給人保守態度的摩羯座，在財務上相當有節制，追求計畫性的儲蓄和金錢管理。雖然重視財務安全，但摩羯座可一點都不自私！實際且負責任的天性，使他們重視社會責任，會在深思熟慮自身財務狀況後，慷慨捐獻、幫助他人，2023年每月平均公益捐款金額為1,633元，榮登十二星座之首；以1,140元位居其次的，是同樣對金錢態度謹慎的天蠍座，他們通常會尋求安全、長期的投資策略，增加財富穩定性和安全感。不過，天蠍座的捐款動機往往出於同情心和對正義的追求，也正因如此，天蠍座才不吝於以財務支持需要幫助的人。

▲根據問卷調查結果，生肖屬兔以及星座為摩羯座的人，平均每月捐款金額超過1,600元。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

公益捐款情境Top 3揭曉！獅子、天蠍特立獨行 走自己的路？

大眾關心的公益主題相當廣泛，其中攻佔2023年主要公益捐款情境前三名的，分別是貧窮飢餓、健康關懷以及生態環保，貧窮飢餓更以70.9%比例遠勝其他情境。

▲2023年主要公益捐款情境。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

透過問卷調查結果進一步觀察十二星座的公益捐款情境，也可以發現大部分星座的關注焦點與此相符。像是熱衷於為周遭帶來積極能量、習慣照顧他人的射手座，以及富有正義感的牡羊座，都喜歡看到自己的行動能夠帶來立即效果。因此，在決定捐款情境時，這兩個星座會選擇能夠迅速利用資源幫助弱勢、改善困境的項目或機構，這也讓他們以超過80％比例，成為參與「貧窮飢餓」捐款情境的領頭羊。這兩個追求效率、行動力十足的星座，也分別以39.2%及20.5%比例，表示未來將以「連鎖便利商店捐款箱、機台」和「連鎖便利商店數位捐款平台」作為捐款首選，可見四處林立的超商不僅提供我們便利生活，更是獻身公益的方便管道。

不過，「貧窮飢餓」情境並不是所有星座的第一關注重點，例如獅子座與天蠍座就比較在意「健康關懷」，是十二星座中，唯二表現與其他星座不同的。

獅子座認為金錢是一種可以實現個人目標的工具，同時具有保護和關懷他人天性，對健康關懷這樣具有重要性、能夠直接改善人們生活的議題相當感興趣。因此在進行公益捐款時就會特別關注此情境，樂於利用財務能力幫助他人；天蠍座則對於能夠帶來長期正面改變的行為特別關心，關乎生命且影響深遠的健康關懷議題，無疑能夠引起他們的強烈共鳴。加上將金錢視為實現改變之利器的金錢觀，更推使天蠍座積極參與相關的公益活動。

▲有別於其他星座，獅子座和天蠍座捐款「健康關懷」的比例大於「貧窮飢餓」。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

誰是最被大家重視的公益捐款對象？

除了公益捐款情境之外，捐款對象也是大眾發揮愛心時的重要考量要素！根據問卷調查結果，民眾在2023年的主要公益捐款對象分別是小孩（37.9%）、老人（35.5%）和身障人士（31.4%），聚焦在老小弱勢；其次則是國際援助、環境保育等社會議題。

▲2023年主要公益捐款對象。

image source：《網路溫度計民調中心》2023公益捐款行為問卷調查報告

另外，比較「捐款情境」與「捐款對象」的問卷結果，可以看到同一星座在兩道題目中的差異。以射手座舉例而言，他們的捐款情境相當聚焦，集中在貧窮飢餓和生態環保兩大類型；然而，捐款對象的結果表現則相對平均，從老人、小孩到動物保護、國際援助都是捐助目標，將每一分愛心散播給各式有所需求的族群。

分析說明：

本研究資料由《網路溫度計民調中心》提供，調查時間為2024年2月6日至2024年2月14日，調查方法為網路調查方法，抽樣方式為簡單隨機抽樣，共計完成有效樣本1,426份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.60%。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。











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