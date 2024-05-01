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報稅第一天 上午已有11萬人網路申報、各地國稅局湧人潮

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
綜合所得稅今天起申報，台北國稅局中正分局上午擠滿報稅民眾。記者侯永全／攝影
綜合所得稅今天起申報，台北國稅局中正分局上午擠滿報稅民眾。記者侯永全／攝影

所得稅申報第一天，財政部次李慶華1日上午前往台北國稅局中正分局視察報稅狀況，目前已有100萬戶完成所得資料查調，1日凌晨就開放申報的網路報稅系統，上午已有11萬戶完成申報，李慶華表示，今天適逢勞動節勞工朋友放假，很多人臨櫃查調所得資料或報稅，所以各地國稅局現場人潮很多。

所得稅申報5月1日起跑，適逢勞動節，勞工休假、國稅局沒休假，不少勞工把握時間前往國稅局臨櫃報稅，李慶華表示，現在所得稅申報非常便利，可以在家用網路，或手機、平板完成申報，不需要臨櫃到國稅局跑一趟，可以儘量使用線上申報。

李慶華表示，財政部4月26日開始就已提供所得資料查調服務，已有100萬申報戶完成所得資料查，網路申報系統1日凌晨開放後到早上，已有11萬戶完成申報。

李慶華說明今年報稅新措施，包括基本生活費從去年的19.6萬元提高到今年的20.2萬元，提高6千元；由於民法將成年下修至18歲，因為只要年滿18歲，如果有薪資所得就可以獨立申報，如果還在就學、由父母扶養，則可選擇與父母合併申報；今年新增實施CFC 受控企業外國公司 獲利所得要申報，國稅局提供專人諮詢與輔導。

另外，今年線上版或手機版的申報系統上，財政部新增加查調資料稅額估算表，李慶華說，點選後即可試算應納稅額，可直接上傳申報，完成申報程序，如果要修正例如增加扶養親屬，或是新增其他所得及調整扣除額，也可直接編修。

至於附件上傳的容量，去年是10MB，今年增加至15MB，且附件上傳時間延長至與紙本附件遞送時間相同到6月11日，若是手機拍照附件上傳，可上傳5至7張，若使用PDF檔，數量較不受限制。

今年以線上完成報稅，包括網路申報手機報稅，或稅額試算案件採線上回復確認，就可以參加抽獎，頭獎20萬元，獎項很多，總獎金高達465萬元。

國稅局 報稅 所得稅 李慶華

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