雲端發票500元獎增30萬組
又有小確幸，財政部賦稅署昨（30）日宣布，今年3至12月期各期統一發票，將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，讓民眾享有更多中獎機會。
其餘獎別維持與今年1-2月期一致，特別獎一組、 特獎一組，頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎增至195萬組。
也就是，今年3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6,030組。
今年1至2月期統一發票已於3月25日開獎，當期對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項者共102位，獎金合計超過1.65億元。
財政部呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP歸戶、兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎可達全程無紙化。
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