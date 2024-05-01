快訊

醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

雲端發票500元獎增30萬組

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

又有小確幸，財政部賦稅署昨（30）日宣布，今年3至12月期各期統一發票，將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，讓民眾享有更多中獎機會。

其餘獎別維持與今年1-2月期一致，特別獎一組、 特獎一組，頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎增至195萬組。

也就是，今年3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6,030組。

今年1至2月期統一發票已於3月25日開獎，當期對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項者共102位，獎金合計超過1.65億元。

財政部呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP歸戶、兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎可達全程無紙化。

特別獎 雲端發票 頭獎

延伸閱讀

減輕上班族稅負鼓勵企業加薪 財部推5大措施

產創10之1擬新增AI淨零 經部草案拚9月送立院審議

亞洲開發銀行年會5/2登場 財政部長莊翠雲率團與會

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

相關新聞

電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章

台灣數位轉型再現里程碑。逾廿年未修的電子簽章法，昨在立法院三讀修正，除明定電子簽章效力外，同時增列國際技術標準的技術對接...

電子簽章法三讀 外貿利多

立法院昨（30）日三讀通過《電子簽章法》修正草案，符合一定條件下，可承認國際憑證機構簽發的憑證效力，跨境貿易可用電子簽章...

盈虧互抵 按股權比率計算

公司合併後，合併前的各期虧損仍可用來扣除純益額，財政部北區國稅局提醒，合併後在計算盈虧互抵時，應按照合併後股權比率計算。

雲端發票500元獎增30萬組

又有小確幸，財政部賦稅署昨（30）日宣布，今年3至12月期各期統一發票，將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，讓民眾享...

加密資產稅務 三大趨勢

PwC發布《2024全球加密資產稅務調查報告》，歸納近期加密資產稅務的三大趨勢，包含加密資產稅務資訊申報、實體資產代幣化...

露營用車進口稅大不同 關務署解惑：可向海關申請預審稅則

財政部關務署表示，國人日益注重休閒生活品質，戶外露營活動蓬勃發展，進口露營相關車輛持續增加。但露營用車輛依使用型態不同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。