加密資產稅務 三大趨勢
PwC發布《2024全球加密資產稅務調查報告》，歸納近期加密資產稅務的三大趨勢，包含加密資產稅務資訊申報、實體資產代幣化、代幣化支付等稅務議題。
資誠金融產業審計服務會計師吳尚燉表示，各國陸續推行加密資產稅務資訊申報，避免成為避稅工具；資誠金融產業稅務服務會計師胡友貞提醒，已有54個國家宣布將盡早導入OECD公布的「加密資產申報框架」（CARF），應留意相關動態。
首先是稅務資訊申報，歐美陸續針對加密資產經紀商等提出全新稅務資訊申報要求，然而市場交易者眾多，虛擬貨幣產品複雜多樣，除釐清申報範圍外，也應思考運用數位工具，有效掌握各項資訊。
在實體資產代幣化方面，持有的代幣究竟是所有權憑證，或是透過信託或基金取得表彰標的資產價值或受益權的份額，不同樣態的法律架構下，衍生的所得稅、營業稅等稅務議題也會不同。
最後是代幣化支付工具，包含央行數位貨幣、貨幣市場基金代幣等，則應留意稅基認定、租稅轄區課稅權等議題。
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