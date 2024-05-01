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醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

盈虧互抵 按股權比率計算

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
盈虧互抵，按股權比率計算。圖／聯合報系資料照片
盈虧互抵，按股權比率計算。圖／聯合報系資料照片

公司合併後，合併前的各期虧損仍可用來扣除純益額，財政部北區國稅局提醒，合併後在計算盈虧互抵時，應按照合併後股權比率計算。

北區國稅局表示，依《企業併購法》規定，合併後存續或新設公司在辦理營所稅申報時，可將參與合併公司在合併前可扣除的各期虧損，按各公司股東合併後股權比率重新計算可扣除虧損金額，自虧損發生年度起十年內自當年度純益額中扣除。

國稅局舉例，轄內甲公司2018年7月1日與乙公司合併，甲公司為存續公司，乙公司為消滅公司，甲公司合併前股權為2,000股，因合併發行新股予乙公司股東1,000股，即合併後甲公司原股東股權比例為三分之二，乙公司股東股權比例為三分之一。

合併時甲公司尚未扣除虧損金額為2014年600萬元、2016年300萬元，共900萬元；乙公司未扣除虧損為2014年900萬元、2016年600萬元及2017年300萬元，共1,800萬元。

甲公司2022年營所稅申報時，誤解法令規定，直接將甲、乙公司過去虧損合計，列報前十年核定虧損扣除額2,700萬元。

國稅局重新按股權比率計算虧損，甲公司虧損900萬元乘以股權比率三分之二，可列報600萬元；乙公司虧損1,800萬元乘以股權比率三分之一，可列報600萬元。合計可列報虧損應為1,200萬元。

甲公司申報時等於多報了1,500萬元虧損，被國稅局以20%稅率補稅300萬元，並加計利息

國稅局提醒，營利事業列報合併後可扣除之虧損時，應按參與合併公司合併後股權比例計算可扣除之虧損，以免因申報錯誤而遭調整補稅，影響自身權益。

利息 營所稅

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