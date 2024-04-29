誠美材公司印章在外流浪 證交所閃電開罰

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

誠美材（4960）董事長何昭陽、總經理連巍鐘內部失和浮出檯面，經營權爭奪戰烽火再起，臺灣證券交易所今（29）閃電開罰誠美材公司印鑑使用違反內部控制規定，處以5萬元違約金。

證交所表示，誠美材印鑑使用管理的內部控制制度設計及執行核有缺失，證交所依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對誠美材公司處以違約金新台幣5萬元，並函知誠美材公司日後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。

誠美材董總爭鬧不休，日前誠美材發出聲明稿指控董事長何昭陽私自攜出公司的經濟部登記印鑑章，且使用印鑑章申請申請股東名冊，聲明強調，何昭陽違反內部控制制度，私自攜出並使用印鑑章，進行與本公司業務顯然無關的簽約事項，且造成印鑑章在外流浪，公司審計委員會查知後已決議委請律師催告，要求董事長返還印鑑章，同時將保留法律追訴的權利。

印鑑 新台幣 證交所

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