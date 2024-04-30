墊繳遺產稅未求償 視同贈與

繼承人以自己銀行存款繳納遺產稅，未向其他繼承人求償，依《遺產及贈與稅法》規定，在請求權時效內無償免除或承擔他人債務，應視同贈與，因此墊繳遺產稅可能會被依法課徵贈與稅。

財政部高雄國稅局表示，繼承人若以自身財產先行墊繳遺產稅，未先扣除所墊繳的遺產稅就分割遺產，又未向其他繼承人求償，且分得的遺產小於墊繳金額，導致墊繳人因繼承反而使自己財產減少，應針對代墊繳遺產稅款項扣除實際繼承財產後差額，視同對其他繼承人的贈與，依法課贈與稅。

國稅局舉例，甲君今年元月辭世，繼承人為乙君、丙君二人，甲君遺產總額8,700萬元，應納稅額600萬元，繼承人乙君以自有存款墊繳遺產稅600萬元，且未向丙君求償。

若丙君繼承遺產分割金額為8,700萬元，乙君財產變動金額為600萬元，視同乙君贈與丙君600萬元；若乙君繼承200萬元，丙君繼承8,500萬元，乙財產變動金額為400萬元，視同乙君贈與丙君400萬元；若乙君繼承600萬元，丙君繼承8,100萬元，乙財產並未變動，則無贈與行為。

國稅局提醒，辦理繼承時墊繳遺產稅，應就遺產扣除墊繳款項再行分割，避免因代墊行為被「視同贈與」而課贈與稅。此外，國稅局也提醒，被繼承人死亡，納稅人應在被繼承人死亡日起六個月內辦理遺產稅申報。

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