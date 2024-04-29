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公司車舊換新 列帳有撇步

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為推動節能減碳政策，政府鼓勵企業汽、機車汰舊換新。財政部高雄國稅局提醒，企業可針對汰舊後購置新車申請退還減徵貨物稅，同時應注意購置新車的各項列帳規定。

《貨物稅條例》規定，公司將中古汽機車及老舊大型車輛汰舊換新後，可申請並取得貨物稅退稅。依財部相關函釋規定，屬購買貨物成本或費用減少，非屬所得性質，公司應將退稅款列為固定資產成本或當年度費用減項。

舉例來說，甲公司2023年10月1日購置新小客車一輛並於同日報廢老舊小客車，取得成本為216萬元，耐用年數五年，預估殘值36萬元，並於2023年10月1日申請退還貨物稅5萬元。

公司在申報2023年營所稅時，應以新車帳面價值為取得成本（216萬元）扣除減徵貨物稅額5萬元，也就是211萬，並且扣除預估殘值36萬元後，按耐用年數五年每年計提折舊35萬元。

新車 減徵 貨物稅

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