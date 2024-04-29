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買賣未上市櫃股票 要稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
圖／經濟日報提供
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近來台股行情熱絡，除上市櫃公司股票交易外，許多投資人也會買賣未上市櫃公司股票，財政部高雄國稅局提醒，私人間直接買賣未上市櫃股票，仍須繳納證交稅，並由買方在當日代徵、次日繳納。

高雄國稅局表示，依《證券交易稅條例》規定，凡買賣有價證券，除各級政府發行債券外，應依法徵收證交稅。其中所指的「有價證券」，包含公司發行股票、公司債及經政府核准得公開募銷的其他有價證券。

國稅局表示，買賣公司發行股票，是指買賣依《公司法》第162條規定，經銀行簽證印製發行的實體股票，或依《公司法》第161條之2規定，公司所發行的股份已洽證券集中保管事業機構登錄的無實體股票，都屬於證券交易行為，應依規定徵收證交稅。

反之，若是買賣未經簽證發行股票，則不必繳納證交稅。

國稅局提醒，股票若由持有人直接出讓給受讓人（買受人），應由買方在交割當日依規定稅率代徵，並於次日向國庫繳納證交稅。

國稅局舉例，王先生在今年4月2日出售甲公司股票1萬股給張小姐，並以每股20元成交，如果甲公司股票是依公司法規定簽證發行的實體股票，或依公司法規定發行的無實體股票，則甲公司股票為有價證券，屬於證交稅課徵範圍。

在這種情況下，買方張小姐應在買賣交割當日4月2日，代徵證交稅稅額600元（即每股成交價格20元x成交股數1萬股x稅率千分之3），並在次日（4月3日）填具繳款書向國庫繳納。

國稅局提醒，私人間直接買賣未上市櫃公司股票時，應先向被投資公司確認，若該公司股票是依《公司法》第161條之2或第162條規定發行者，則為證交稅課稅範圍，買方應在買賣交割當日代徵證交稅，並於次日向國庫繳納稅款。

此外官員提醒，除了證交稅外，在所得稅方面，目前證所稅停徵，但若是屬於「轉讓出資額」，則屬於財產交易所得，而非證券交易所得，應併入個人綜合所得額中申報課稅。

國稅局 股票 證交稅

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