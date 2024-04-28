報稅掌握5關鍵時間 網路申報新增2功能成神隊友

5月報稅季將開跑，除了國稅局會在特定時間加班收件，網路（含手機）申報新增下載「查調資料稅額估算表」功能，所得總額、免稅額、扣除額、應繳納或退還稅額一張表一次搞定，助攻快速完成申報，附件上傳每戶總容量也提高至15MB，民眾可多加利用。

綜所稅申報 掌握5大關鍵時間

1.今年綜所稅申報繳納為法定的1個月期間，也就是自5月1日至5月31日。民眾若因受地震影響，而無法在規定期間內繳清稅款，可向國稅局申請延期或分期繳納（免加計利息），最長可延期1年或分期3年（36期）。

2.今年所得及扣除額資料查調期間，為4月26日至5月31日止。

3.為便利民眾報稅，國稅局將於5月1日，及5月27日至31日中午加班收件，其中，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間。

4.綜所稅網路（含手機）申報應檢附資料送交時間，民眾須在5月31日前透過網路申報系統附件上傳功能，進行上傳；或6月11日前至「財政部電子申報繳稅服務網」的附件上傳系統，進行上傳；另可在6月11日前以紙本送寄至戶籍所在地國稅局、或就近至任一國稅局。

5.今年第一批退稅時間落在7月31日。對象包含5月31日前採網路申報的退稅案件；符合稅額試算並以線上或電話語音確認回復的退稅案件；符合稅額試算並於5月10日前，以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。

第二批退稅時間為10月31日；對象包含以二維條碼及人工申報（不含逾期申報）的退稅案件等。第3批退稅時間則落在2025年1月20日。

網路申報神隊友上線 新增優化2功能

今年網路報稅再精進，新增可下載類似稅額試算表的「查調資料稅額估算表」功能。估算表內容是以納稅義務人家戶成員的免稅額、扣除額（不含自用住宅購屋借款利息）及所得資料，計算出要繳多少、會退多少或不用繳稅。

首先，民眾須先進入線上版、或手機版報稅系統；第二步，以行動電話認證、自然人憑證等方式，驗證身分 ；第三步，在快速申報欄位中，點選「查調資料稅額估算表」，就可檢視估算表內容。

若資料須增刪者，可循現有申報流程進行編修。若經檢視內容無須變更，確認稅額無誤後，輸入繳（退）稅資料並執行「申報資料上傳」，即完成申報，省時又便利。

同時，今年網路申報附件上傳的每戶總容量由10MB提高至15MB，檔案支援上傳PDF、PNG及JPG格式，且不可加密，附件張數較多者建議以PDF檔上傳。財政部表示，附件上傳資料全程加密保護，並提醒民眾，原始資料需保存7年以供國稅局日後查考。

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