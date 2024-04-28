快訊

陸客放行露曙光 觀光業者籲政府「接球」：快解除禁團令

生酮飲食治失智？研究曝可改善精神疾病 但非一體適用

日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

貼近市場行情 囤房稅2.0房東適用優惠稅率門檻調升

中央社／ 台北28日電
攸關誠實報稅房東能否適用囤房稅2.0優惠稅率的「房屋當地一般租金標準」，據財政部最新公告，全台22縣市均有調高，又以台北、台中調升7個百分點最多，堪稱歷來最大調幅。調整後，分別以房屋評定現值的27%、22%，計算有無達到適用囤房稅2.0出租房屋優惠稅率的門檻。本報資料照片
攸關誠實報稅房東能否適用囤房稅2.0優惠稅率的「房屋當地一般租金標準」，據財政部最新公告，全台22縣市均有調高，又以台北、台中調升7個百分點最多，堪稱歷來最大調幅。調整後，分別以房屋評定現值的27%、22%，計算有無達到適用囤房稅2.0出租房屋優惠稅率的門檻。本報資料照片

攸關誠實報稅房東能否適用囤房稅2.0優惠稅率的「房屋當地一般租金標準」，據財政部最新公告，全台22縣市均有調高，又以台北、台中調升7個百分點最多，堪稱歷來最大調幅。調整後，分別以房屋評定現值的27%、22%，計算有無達到適用囤房稅2.0出租房屋優惠稅率的門檻。

官員說明，這次調升是為更貼近租屋市場實際行情，房東租金收入只要核實申報即可，事實上，絕大多數人申報的金額都高於此標準，因此對誠實報稅的房東來說，基本上都可適用囤房稅2.0中的較低稅率。

財政部每年都會公布前一年度的「房屋及土地當地一般租金標準」，作為後端稽徵實務參考，以釐清房東申報的租金收入是否合理、以及有無誠實申報，但外界反映，財政部頒布的標準，與實際行情有所落差。

為更貼近租屋市場行情，據財政部最新釋出的「112年度房屋及土地當地一般租金標準」，調升全台22縣市的計算標準，調幅落在2至7個百分點，是睽違3年再次全面調升，且與前一次、即109年全數調高1個百分點相比，這次調幅相對高不少。

以台北市為例，112年住家用房屋租金標準，由房屋評定現值的20%調高至27%，調整後若房屋評定現值100萬元，全年申報租金由應達20萬元、增至應達27萬元；同時，台中市也調高7個百分點，至房屋評定現值的22%。

新北市依照不同行政區，調高5至6個百分點，至24%（板橋、新莊、永和、中和等）或22%（鶯歌、三峽、淡水、林口等）。

桃園市調高6個百分點至21%；台南市調高5個百分點至20%；高雄市不同行政區均調高2個百分點，至20%或17%；這次新竹縣、市從「其他縣市」獨立出來，均調高6個百分點至21%。上述以外的縣市，則調高2個百分點至17%。

財政部官員強調，「房屋及土地當地一般租金標準」是國稅局用來設算租金收入的指標，舉例若有佛心房東以較便宜的租金出租，可出具租約、金流，佐證實際的出租金額比當地一般租金還低，國稅局會傾聽其意見、參考鄰近區域行情，核實認定，不會直接憑「房屋及土地當地一般租金標準」計算其租金收入。

此外，今年7月上路、明年5月正式開徵的囤房稅2.0規定，出租申報租賃所得達租金標準者，房屋稅法定稅率將從現行區間1.5%至3.6%，調降為1.5%至2.4%；換言之，「房屋及土地當地一般租金標準」是囤房稅2.0中，誠實報稅房東能否適用較低優惠稅率的關鍵門檻。

針對影響層面，財政部官員說明，雖然「112年度房屋及土地當地一般租金標準」有所調升，但對房東而言，只要核實申報即可，事實上，絕大多數房東申報的租金收入，都高於此標準算出的水準，這波調整主要是將部頒標準合理化、更能反映實際行情。

囤房稅 房東 租金

延伸閱讀

租屋族減稅效益恐縮水 相關支出今年起改列特扣額

議員籲不續租台北市區監理所 市府將行文促搬遷

大樓震災戶遭索取代辦費土地謄本 花蓮縣府提醒勿上當

北市科爭議籲公開會議紀錄 柯文哲：不要每天弄來弄去

相關新聞

租屋族減稅效益恐縮水 相關支出今年起改列特扣額

綜所稅房屋租金支出從今年起改為特別扣除額、且額度提高至18萬元，在2025年5月申報時，就可納入基本生活費計算公式減項。...

小資存股、大戶與ETF投資人 股利稅事「3關鍵」一次解析

台股2023年表現亮眼，投資人積極入市，截至年底開戶人數達1227萬人，隨著5月報稅季將至，存股小資族、股市大戶以及持有...

5月報稅季！670萬申報戶注意 「5大變革」一次看

綜所稅670萬申報戶注意，今年5月報稅適用的基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費調增，減稅利多齊發；同時，2023...

有殼族房貸可抵稅 舊制賣房留心豪宅稅

五月繳稅季即將到來，與房地產相關的稅負並不算少，「有殼一族」可以如何省稅？而若在去年賣房子者，為何要特別留意年份？

中部地區大型企業多...CFC制度今年執行 海外紙上公司不再是避稅天堂

以往不管個人或企業透過低稅負國家或地區轉投資海外，因為盈餘未匯回台灣，政府因此課不到稅。不過，這種情形已被注意，今年起實...

報稅眉角報你知／個人CFC所得計稅 四個步驟

持有境外公司的個人要留意了，今年5月報稅，將首度迎戰個人受控外國企業（CFC）制度，若CFC所得與海外所得合計在100萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。