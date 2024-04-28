貼近市場行情 囤房稅2.0房東適用優惠稅率門檻調升

攸關誠實報稅房東能否適用囤房稅2.0優惠稅率的「房屋當地一般租金標準」，據財政部最新公告，全台22縣市均有調高，又以台北、台中調升7個百分點最多，堪稱歷來最大調幅。調整後，分別以房屋評定現值的27%、22%，計算有無達到適用囤房稅2.0出租房屋優惠稅率的門檻。

官員說明，這次調升是為更貼近租屋市場實際行情，房東租金收入只要核實申報即可，事實上，絕大多數人申報的金額都高於此標準，因此對誠實報稅的房東來說，基本上都可適用囤房稅2.0中的較低稅率。

財政部每年都會公布前一年度的「房屋及土地當地一般租金標準」，作為後端稽徵實務參考，以釐清房東申報的租金收入是否合理、以及有無誠實申報，但外界反映，財政部頒布的標準，與實際行情有所落差。

為更貼近租屋市場行情，據財政部最新釋出的「112年度房屋及土地當地一般租金標準」，調升全台22縣市的計算標準，調幅落在2至7個百分點，是睽違3年再次全面調升，且與前一次、即109年全數調高1個百分點相比，這次調幅相對高不少。

以台北市為例，112年住家用房屋租金標準，由房屋評定現值的20%調高至27%，調整後若房屋評定現值100萬元，全年申報租金由應達20萬元、增至應達27萬元；同時，台中市也調高7個百分點，至房屋評定現值的22%。

新北市依照不同行政區，調高5至6個百分點，至24%（板橋、新莊、永和、中和等）或22%（鶯歌、三峽、淡水、林口等）。

桃園市調高6個百分點至21%；台南市調高5個百分點至20%；高雄市不同行政區均調高2個百分點，至20%或17%；這次新竹縣、市從「其他縣市」獨立出來，均調高6個百分點至21%。上述以外的縣市，則調高2個百分點至17%。

財政部官員強調，「房屋及土地當地一般租金標準」是國稅局用來設算租金收入的指標，舉例若有佛心房東以較便宜的租金出租，可出具租約、金流，佐證實際的出租金額比當地一般租金還低，國稅局會傾聽其意見、參考鄰近區域行情，核實認定，不會直接憑「房屋及土地當地一般租金標準」計算其租金收入。

此外，今年7月上路、明年5月正式開徵的囤房稅2.0規定，出租申報租賃所得達租金標準者，房屋稅法定稅率將從現行區間1.5%至3.6%，調降為1.5%至2.4%；換言之，「房屋及土地當地一般租金標準」是囤房稅2.0中，誠實報稅房東能否適用較低優惠稅率的關鍵門檻。

針對影響層面，財政部官員說明，雖然「112年度房屋及土地當地一般租金標準」有所調升，但對房東而言，只要核實申報即可，事實上，絕大多數房東申報的租金收入，都高於此標準算出的水準，這波調整主要是將部頒標準合理化、更能反映實際行情。

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