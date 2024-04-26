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報稅眉角報你知／企業最低稅負免稅額調高

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

今年5月企業申報最低稅負制的免稅額，已從50萬元調升至60萬元，從過去申報資料來看，約有上千家受惠。

財政部調升企業最低稅負免稅額至60萬元，是基於《所得基本稅額條例》規定，當主計總處公布的消費者物價指數（CPI）累計漲幅達標，免稅額就會調升，財政部先前已公布調升結果。

企業最低稅負制計稅方式，是以基本所得額減除免稅額60萬後，再乘以稅率12%。其中基本所得額是指營所稅課稅所得額及特定減免稅所得。

財部官員表示，過往最常被忽略的是企業買賣KY股所得，屬證交所得，不納入營所稅課稅範圍，但依規定須納入企業最低稅負制，併入基本所得額計稅，常有公司誤以為停徵證所稅後就全然免稅，這是錯誤觀念。

除了證券、期貨交易所得要納入企業最低稅負計稅外，包含產創條例提供的智財權研發支出加倍減除金額、中小企業發展條例增僱本國員工的薪資費用加成減除金額、運動產業發展條例提供的捐贈加成減除金額等，都要記得計入。（系列完）

免稅額 消費者物價指數 財政部

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