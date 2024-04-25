快訊

又見行人地獄！內湖三總前斑馬線看病婦人遭曳引車撞 重傷急救不治

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

政院拍板通過 醫療再生雙法再送國會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為確保再生醫療的安全、品質及有效性，並維護病人權益，行政院會25日通過衛生福利部擬具的「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」草案，將函請立法院審議。

行政院長陳建仁指出，全球新興生醫科技迅速發展，再生醫療是國際間重點推動項目，也是我國六大核心戰略產業中「台灣精準健康產業」的重點項目之一。

衛福部為促進我國再生醫療領域發展，加速再生醫療研發成果擴大應用於臨床醫學，推動制定「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」之立法，強化再生醫療技術與製劑的管理與銜接，並確保再生醫療的安全、品質及有效性，維護醫療迫切需求病人即時接受先進再生醫療的權益。本兩項法案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

陳建仁說，近年來全球受疫情影響，凸顯生醫產業的重要性，也印證生技醫療在國家安全的重要戰略定位。蔡英文總統已於2020年將「臺灣精準健康產業」列為六大核心戰略產業，再生醫療即是推動的重點項目之一。

衛福部表示，「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」立法，以呼應再生醫療之臨床實務管理需求及產業發展需求，促進再生醫療領域發展，並加速再生醫療研發成果擴大應用至臨床醫學、強化再生醫療技術與製劑之管理與銜接，對於確保再生醫療的安全、品質及有效性，以及維護病人權益，至為關鍵。本兩項草案函請立法院審議後，請衛福部與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

衛福部說明，該法案以確保醫療機構執行再生醫療之安全性及品質，維護病人接受治療之權益為目標，對於醫療機構執行再生醫療之行為予以規範，尤其再生醫療之技術性高、複雜度高，且發展快速多變，為確保醫療機構之執行或細胞之操作具有一定之成熟度及穩定性，足以提供病人安全有效之治療，明文規定醫療機構執行再生醫療前，應進行並完成人體試驗。

醫療機構得執行再生醫療之範疇、組織細胞來源管理、監督及救濟等事項，亦予以明定，俾供醫療機構或其他相關業者遵循，擬具「再生醫療法」草案，全文共計35條七章節；另，為增進病人接受先進治療之可近性，並兼顧我國醫藥生技產業發展，考量再生醫療製劑之成分異質性、製程特殊性及治療複雜性，參酌國際間立法管理，擬具符合我國實務需求之「再生醫療製劑條例」草案，作為藥事法特別法，以建構健全的再生醫療製劑全生命週期管理法規環境，促進產業發展。

生技產業 立法院 衛福部

延伸閱讀

TPASS達600萬購買人次 陳建仁：研擬更多元彈性通勤月票方案

東華大學爆族群歧視 陳建仁：反歧視法已跨部會審議

監察院約談侯友宜挨批淪為東廠 陳建仁：外界過度解讀

ICERD國家報告國際審查 陳建仁：重要里程碑

相關新聞

牌照稅繳納期間4月30日到期！納稅人請記得如期繳納

新北市政府稅捐稽徵處表示，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期，尚未繳稅之納稅人請記得如期繳納。逾期繳納者，每逾3日...

報稅眉角報你知／綜所稅申報 避開七NG樣態

5月報稅季來臨，國稅局、會計師提醒綜所稅納稅人，個人無論在列報扶養、各項扣除額等方面均應留意申報細節，以免因一時疏忽而遭...

報稅眉角報你知／18~20歲子女 申報有訣竅

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊會計師王瑞鴻表示，若家中子女在2023年時，介於18歲至20歲，將因民法下修成年年齡，面對...

報稅眉角報你知／營所稅報繳 別漏掉外國證券

報稅季將開跑，企業申報營所稅時，應留意三大常見錯誤，在營利事業所得、租稅協定等方面，務必多加留意，避免申報錯誤遭補稅。

避免房東超收電費 擬修正定型化契約

為避免房東賺電費價差，內政部昨（24）日預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過「當期每度平均電價」，房東每期收取的...

影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，財政部賦稅署呼籲納稅義務人於期限內繳納。台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。