報稅眉角報你知／營所稅報繳 別漏掉外國證券
報稅季將開跑，企業申報營所稅時，應留意三大常見錯誤，在營利事業所得、租稅協定等方面，務必多加留意，避免申報錯誤遭補稅。
首先是買賣外國有價證券。勤業眾信稅務部資深會計師張瑞峰提醒，企業處分海外投資型商品或外國政府（公司）於境外發行的有價證券時，收益應與營利所得一同申報，不屬於免稅的證券交易所得。
第二，資金借給股東或他人的利息，張瑞峰表示，公司即便未收取利息或收取極低利息，仍應計算利息收入，並辦理申報納稅，不過預支職工薪資者不在此限。
財政部北區國稅局則表示，依《所得稅法》規定，公司應按資金貸與期間當年度元旦臺灣銀行基準利率，計算公司利息收入。
第三，留意租稅協定相關規定。財政部台北國稅局表示，我國已與35個國家簽署生效租稅協定（含2024年元旦生效的台韓租稅協定），在國外已繳納稅款雖可在限額內扣抵國內應納稅額，但若公司未向當地稅局申請適用租稅協定，導致多繳稅，多繳部分將不能再扣抵國內應納稅額。
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