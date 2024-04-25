報稅眉角報你知／18~20歲子女 申報有訣竅

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊會計師王瑞鴻表示，若家中子女在2023年時，介於18歲至20歲，將因民法下修成年年齡，面對是否讓子女獨立申報，或是將子女列為扶養親屬的選擇題。

依相關法規，家中子女只要成年，就符合獨立申報條件，但若符合在校就學、身心障礙或無謀生能力，則可選擇由納稅人列報扶養。

王瑞鴻表示，若可以選擇由納稅義務人列報扶養，可依照家中的成年子女「有無收入」來決定獨立申報或列報扶養。

王瑞鴻指出，如果子女是全職學生，並無其他收入，對扶養親屬而言，等於多了一個人的免稅額度可扣抵，當父母適用的綜所稅稅率較高時，列報扶養有望享有節稅效果；若子女在學，但有打工收入，則需要考慮單獨申報或是列報扶養，子女若單獨申報，則可多出一筆12.4萬元的標準扣除額。

舉例來說，在2023年時，若甲君家中有乙君、丙君兩名子女，乙君為年滿20歲的學生，且平時有打工收入，丙君是正好年滿18歲且無收入的學生，這時甲君就可以將丙君列報扶養，可增加9.2萬元的免稅額度；而乙君則可視自身收入金額，考慮獨立申報或列報扶養。

至於如何判斷家中子女的納稅義務，國稅局建議，第一步先判斷子女在2023年時的年齡，第二步則是判斷是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力。

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