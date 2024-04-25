報稅眉角報你知／綜所稅申報 避開七NG樣態

5月報稅季來臨，國稅局、會計師提醒綜所稅納稅人，個人無論在列報扶養、各項扣除額等方面均應留意申報細節，以免因一時疏忽而遭到補稅，常見有七大NG樣態。

首先是浮報扶養子女免稅額。過去國稅局曾查獲，有民眾在報稅時，將他人子女偽報成自己的子女，這類案件都可透過財政部財政資訊中心所提供資料，來查出違章情形，恐遭到補稅加罰。

個人綜所稅七大NG樣態

除這類故意違規，也有可能不小心忽略扶養子女適用要件，或是離婚夫妻重複列報扶養子女，在申報綜所稅時都要特別注意。

第二是夫妻合併申報錯誤。國稅局提醒，依規定，夫妻雖可選擇分開計算稅額，但在申報時，應採合併申報，除非是結婚第一年，隔年5月報稅時仍可自由選擇合併或分開申報，後續年度就要合併申報。

財政部提醒，由於我國婚姻制度採登記制，夫妻申報規定都是以「登記日」為準。如果去年兩人結為連理並完成登記，今年5月報稅仍可選擇要分開或合併，可選擇最有利方案；但明年起就必須合併報稅。

離婚也是同樣道理，應以離婚登記日為準，去年離婚、辦妥離婚登記，今年5月仍可選擇分開或合併。不過如果一對怨偶是由法院判決離婚，則是以判決日為準。

第三，錯誤認列捐贈額。勤業眾信私人暨家族企業服務團隊會計師王瑞鴻舉例，常見錯誤是將「點光明燈」費用申報列舉扣除額，他提醒，即便寺廟有依法登記，但點光明燈、安太歲等費用並非捐贈性質，不得作為綜所稅列舉扣除。

另外捐贈的時間點也要留意，例如今年403花蓮地震，若民眾有捐款，今年5月報稅時還不能列為捐贈扣除額，必須等到2025年5月、申報今年所得稅時才能扣除；不過若是去年捐款供土耳其地震賑災，今年就能申報抵稅。

第四，錯誤認列醫療費用。王瑞鴻指出，如美容支出、坐月子支出、看護支出等費用，在國稅局認定上，均不屬於醫療費用，所以在認列扣除額時，不應列報為醫療支出。

此外國稅局提醒，民眾若要列報本人、配偶、受扶養親屬的醫藥費，必須以給付公立醫院、全民健保特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院為限，也就是說，若名醫診所為私立、不符合前述要件，醫藥費將無法列報。

第五，將竊盜損失誤以為災害損失。國稅局說明，災害損失是指震災、風災、 戰爭、核災、氣爆等，不包含遭竊，此外也必須扣除保險賠償或救濟金部分，並檢附證明文件。

第六，錯誤認列購屋借款利息列舉扣除額。國稅局表示，常見錯誤樣態包含列報「修繕貸款」或「消費性貸款」等，不屬房貸利息支出；或納稅人本人、配偶或受扶養親屬，在課稅年度未在該地址辦理戶籍登記。

第七，教育學費申報錯誤。國稅局表示，民眾可列報就讀大專以上受扶養子女教育學費，不過子女就讀學校若在國外及大陸地區等未經教育部認可學校，則會被剔除，如子女在國外就讀語言學校的費用。

此外若是本人在職進修學費、或是空中大學等，也不符合教育學費申報規定，都不能列報扣除。

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