KPMG舉辦BEPS 2.0研討會 洞悉最低稅負制及數位化工具

KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手KPMG越南所及新加坡所專家於24日舉辦【解鎖稅務新思維 - 洞悉BEPS 2.0全球最低稅負制及數位化工具】研討會，解析企業如何利用數位化工具，推演集團針對BEPS 2.0應準備的前置工作及因應措施，降低稅制變化帶來的衝擊影響及滿足各國稅局遵循要求。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長林棠妮分享，OECD為降低跨國企業集團之遵循成本及各國稅局之行政負擔，相繼推出過渡性及永久性的避風港措施，建議企業可先使用合格之國別報告及財務報表試算各租稅管轄區是否符合避風港條款的測試條件。若符合測試，在補充稅負被視為0的情況下，企業可省下不少須計算有效稅率及補充稅負之煩惱。

不過，林棠妮特別提醒，跨國企業集團即使符合過渡期避風港測試仍負有向稅局申報GloBE資訊的義務，應在GloBE資訊申報表中揭露適用過渡期國別報告避風港規定之相關資訊。此外，建議跨國企業亦應整體考量我國已經實施的CFC與全球最低稅負制交互下對集團之影響。

KPMG安侯建業駐越南所執業會計師陳家程表示，越南政府去年也宣布自2024年將開始實施新稅制，並預計在2024年下半年公布新稅制詳細實施方針及祭出新的現金補貼優惠，以持續吸引外人投資。建議外國投資者除密切觀察先前享有之租稅優惠是否可繼續沿用外，亦可善用其他如進口稅退稅、增值稅退稅、出口加工企業等優惠政策。

此外，陳家程提醒台商在今年3月稅務申報時，仍可按原本的優惠政策申報公司所得稅，但應注意於2025年12月31日前即須向越南稅局申報及繳納當地最低稅負制稅款。

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