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影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，納稅義務人持繳款書，3萬元以下稅額可至各便利商店繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡及電子支付等多元管道繳稅。記者侯永全／攝影
台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，納稅義務人持繳款書，3萬元以下稅額可至各便利商店繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡及電子支付等多元管道繳稅。記者侯永全／攝影

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，財政部賦稅署呼籲納稅義務人於期限內繳納。台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，113年7月以後，實施新修法的全國歸戶差別稅率2.0版，即俗稱的囤房稅2.0，因此，今年開徵的是囤房稅1.0版最後一期。

直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書給納稅義務人，若納稅義務人尚未收到，應儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。也可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證，登入「地方稅網路申報作業網站」，線上查繳稅款。賦稅署提醒民眾，勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。

倪永祖表示，經統計全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額為911.17億元，較112年期間徵件數增加15.47萬件及稅額成長41.2億元。六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，而件數增加最多為桃園市，較去年增加2.48萬件，成長率達百分之2.52。

為方便納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人持繳款書，3萬元以下稅額可至各便利商店繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡及電子支付等共種方式繳稅。

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，台北市稅捐稽徵處長倪永祖（右）呼籲納稅義務人於期限內按時繳納。記者侯永全／攝影
今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，台北市稅捐稽徵處長倪永祖（右）呼籲納稅義務人於期限內按時繳納。記者侯永全／攝影

囤房稅 房屋稅

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