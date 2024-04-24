影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版
今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，財政部賦稅署呼籲納稅義務人於期限內繳納。台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，113年7月以後，實施新修法的全國歸戶差別稅率2.0版，即俗稱的囤房稅2.0，因此，今年開徵的是囤房稅1.0版最後一期。
直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書給納稅義務人，若納稅義務人尚未收到，應儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。也可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證，登入「地方稅網路申報作業網站」，線上查繳稅款。賦稅署提醒民眾，勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。
倪永祖表示，經統計全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額為911.17億元，較112年期間徵件數增加15.47萬件及稅額成長41.2億元。六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，而件數增加最多為桃園市，較去年增加2.48萬件，成長率達百分之2.52。
為方便納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人持繳款書，3萬元以下稅額可至各便利商店繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡及電子支付等共種方式繳稅。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 批都更「一坪換一坪」是魔咒 李四川：不可能每處都有
▪ 影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版
▪ 雨都房市要飛了? 全台十大熱門交易社區 基隆占三個
▪ 如何勸老人家都更？他憂台北老房被震垮 網無奈：怎還錢
▪ 中壢人不買桃園、台北人不買社子？房市專家：區域認同感影響購屋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言